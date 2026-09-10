Seis bairros de Salvador têm energia cortada nesta quinta (10/09)

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Salvador segue enfrentando a suspensão programada no fornecimento de energia nesta quinta-feira, 10. No total, serão seis bairros afetados entre 9h e 16h.

Nesta fase, entram na lista Horto Bela Vista, Novo Horizonte, Vila Laura, Bairro da Paz, Costa Azul e Pituba.

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Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

Confira bairros afetados:

Horto Bela Vista

Endereços afetados: Alameda Horto Bela Vista, 808.

Horário: 9h30 às 15h30

Novo Horizonte

Endereços afetados: Rua João Caldas, 28.

Horário: 9h30 às 15h30

Vila Laura

Endereços afetados: Rua Raul Leite, 1470; Rua Raul Leite, 2; Rua Raul Leite, 1460; Rua Raul Leite – Cd. Villa Privilege, 1470.

Horário: 9h30 às 15h:30

Bairro da Paz

Endereços afetados: Rua da Felicidade, 54; Travessa da Felicidade, 36; Rua da Felicidade, 32; Rua da Felicidade, 29.

Horário: 10h às 16h

Costa Azul

Endereços afetados: Rua Vicente Batalha, 38; Rua Adelaide Fernandes da Costa, 370; Rua Adelaide Fernandes da Costa, 410; Rua Adelaide Fernandes da Costa, 326; Rua Prof. Lourival Pimenta Bastos, 112; Rua Doutor Boureau, 127; Rua Doutor Boureau, 197; Rua Doutor Boureau, 167; Rua Adelaide Fernandes da Costa, 484.

Horário: 10h às 16h

Pituba