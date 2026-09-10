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SALVADOR

Seis bairros de Salvador têm energia cortada nesta quinta (10/09)

Suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Coelba
Coelba - Foto: Neoenergia Coelba

Salvador segue enfrentando a suspensão programada no fornecimento de energia nesta quinta-feira, 10. No total, serão seis bairros afetados entre 9h e 16h.

Nesta fase, entram na lista Horto Bela Vista, Novo Horizonte, Vila Laura, Bairro da Paz, Costa Azul e Pituba.

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Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

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Confira bairros afetados:

Horto Bela Vista

  • Endereços afetados: Alameda Horto Bela Vista, 808.
  • Horário: 9h30 às 15h30

Novo Horizonte

  • Endereços afetados: Rua João Caldas, 28.
  • Horário: 9h30 às 15h30

Vila Laura

  • Endereços afetados: Rua Raul Leite, 1470; Rua Raul Leite, 2; Rua Raul Leite, 1460; Rua Raul Leite – Cd. Villa Privilege, 1470.
  • Horário: 9h30 às 15h:30

Bairro da Paz

  • Endereços afetados: Rua da Felicidade, 54; Travessa da Felicidade, 36; Rua da Felicidade, 32; Rua da Felicidade, 29.
  • Horário: 10h às 16h

Costa Azul

  • Endereços afetados: Rua Vicente Batalha, 38; Rua Adelaide Fernandes da Costa, 370; Rua Adelaide Fernandes da Costa, 410; Rua Adelaide Fernandes da Costa, 326; Rua Prof. Lourival Pimenta Bastos, 112; Rua Doutor Boureau, 127; Rua Doutor Boureau, 197; Rua Doutor Boureau, 167; Rua Adelaide Fernandes da Costa, 484.
  • Horário: 10h às 16h

Pituba

  • Endereços afetados: Av. Professor Magalhães Neto, 406.
  • Horário: 10h às 16h
  • Endereços afetados: Av. Manoel Dias da Silva, 1512.
  • Horário: 13h às 17h
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Tags

Energia Elétrica falta de energia Salvador

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