GACC-BA realiza Feijoada do Amor com shows na Arena Fonte Nova

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O GACC-BA realiza, no dia 19 de setembro, a 6ª edição da Feijoada do Amor, evento que terá toda a renda revertida para a compra de um novo micro-ônibus para a instituição. A iniciativa integra o projeto Transportando Esperança – Etapa 1, voltado à melhoria do transporte de crianças e adolescentes atendidos durante os deslocamentos para tratamentos de saúde.

A Feijoada do Amor será realizada das 12h às 18h, no Lounge Premium da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. A programação musical reúne Danniel Vieira, Márcia Freire, Batifun e o DJ Lucas Bainco. Danniel Vieira retorna ao evento após participar pela primeira vez em 2023.

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Além dos shows, o público terá acesso à tradicional feijoada, servida nas versões tradicional e vegana. Para as crianças, o evento contará ainda com o Espaço Kids Gurilândia.

Os ingressos custam R$ 230 e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, na sede do GACC-BA ou pelo telefone/WhatsApp (71) 3399-2010.

Novo micro-ônibus será destinado aos atendimentos

A arrecadação será utilizada para viabilizar a primeira etapa do projeto Transportando Esperança, que prevê a aquisição de um novo veículo para os deslocamentos dos pacientes assistidos pelo GACC-BA.

O transporte faz parte da rotina das famílias atendidas pela instituição, que precisam levar crianças e adolescentes a consultas, exames e tratamentos. Com o novo micro-ônibus, a expectativa é oferecer melhores condições de segurança e conforto durante os trajetos até os centros de atendimento.