Salvador pode receber ligação marítima entre Barra e Subúrbio; entenda

Região da Baía de Todos-os-Santos, em Salvador - Foto: Valter Pontes | Secom PMS

Diante de recorrentes problemas de mobilidade urbana, Salvador pode receber novas rotas de transporte marítimo para facilitar o deslocamento e desafogar o trânsito na capital baiana. Uma delas é a ligação entre a Barra e a região do Subúrbio Ferroviário, que está em tramitação na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Apresentada pelo vereador João Cláudio Bacelar (Podemos) por meio do Projeto de Indicação nº 474/2025, a proposta recomenda que a Prefeitura estude alternativas para estruturar linhas regulares de embarcações integradas ao sistema de mobilidade urbana.

A iniciativa destaca o alto potencial marítimo de Salvador, com extensa orla e uma posição estratégica na Baía de Todos-os-Santos, condições que favorecem o uso do modal aquaviário como alternativa sustentável e eficiente para a cidade, como cita João Cláudio Bacelar:

“Salvador já nasceu voltada para o mar. Aproveitar nosso potencial marítimo como rota de transporte é uma forma inteligente de integrar regiões, reduzir congestionamentos e fortalecer o turismo e a economia local. A ligação entre a Barra e o Subúrbio é um exemplo do que podemos construir com planejamento e visão de futuro”.

O texto considera experiências já consolidadas, como o Terminal Turístico Náutico, o Terminal de Plataforma e as travessias Salvador–Itaparica, que comprovam a viabilidade da navegação de passageiros, reforçando o potencial de expansão do modal.

Após análise das comissões temáticas da Câmara, o Projeto de Indicação nº 474/2025 seguirá para votação em plenário, onde os vereadores decidirão sobre o encaminhamento oficial da recomendação ao Executivo municipal.

Prefeitura estuda outros modelos

Representantes da Prefeitura de Salvador realizaram, nesta segunda-feira, 23, uma visita técnica ao Aquático São Paulo, sistema de transporte público regular que utiliza vias navegáveis como alternativa ao transporte terrestre, promovendo deslocamentos mais rápidos, confortáveis e sustentáveis.

No trajeto visitado pela comitiva soteropolitana, que reuniu a secretária municipal do Mar, Maria Eduarda Lomanto, e o secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, o tempo de viagem foi reduzido de mais de uma hora por terra para cerca de 17 minutos pelo modal aquático.

Os representantes da gestão municipal conheceram de perto o funcionamento do serviço implantado na represa Billings, com visitas a terminais hidroviários, embarcações e reuniões técnicas com equipes responsáveis pela operação do sistema, permitindo a troca de experiências sobre gestão, licenciamento ambiental, infraestrutura e operação do serviço.

Segundo Maria Eduarda Lomanto, o estudo de modelos bem-sucedidos, como o de São Paulo, é fundamental para pensar soluções inovadoras e integradas:

“Estamos falando de um modal que conectaria territórios, desafogando o trânsito e valorizando o uso sustentável do mar. A Baía de Todos-os-Santos tem uma capacidade extraordinária para cumprir esse papel, conectando a Cidade Baixa, o Subúrbio, o Comércio e outras áreas estratégicas de Salvador”.

Enquanto isso, Pablo Souza, entende que a implementação do modelo em Salvador é possível, apesar de alguns desafios.

“A experiência de São Paulo mostra que o transporte aquático pode ser incorporado à rede pública com eficiência, integração tarifária e segurança. Em Salvador, o desafio é adaptar esse modelo às condições marítimas, ao perfil dos usuários e à integração com ônibus e metrô, fortalecendo um sistema multimodal”, acrescenta o secretário.