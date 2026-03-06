Menu
SALVADOR

Salvador tem alta chance de chuva para o final de semana; confira previsão

Saiba como será o clima após uma semana com o tempo instável

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

06/03/2026 - 15:51 h

Salvador tem alta chance de chuva para o final de semana
Salvador tem alta chance de chuva para o final de semana -

Com o final de semana chegando, os soteropolitanos começam a programar seus planos para aproveitar estes dias de descanso. Um dos principais pontos para uma boa programação é a checagem da previsão do tempo, principalmente depois de uma semana com o tempo instável.

De acordo com o Climatempo, tanto sábado, 7, quanto domingo, 8, apresentam altas chances de chuva, com respectivamente 76% e 82% de probabilidade de precipitação.

Ou seja, caso tenha programado alguma atividade feita em locais abertos, é considerável levar guarda-chuvas, capas de chuva ou então a mudança da programação.

Veja mais detalhes da previsão do tempo

Sábado

  • O final de semana abre com o sábado, 7, tendo mínimas de 24ºC e máximas de 31ºC;
  • O dia vai passar com Sol entre nuvens, com a possibilidade de chuva rápida durante o dia e a noite;
  • A probabilidade de chuva para este dia é de 76%.

Domingo

  • Já o domingo, 8, é previsto para ter o clima um pouco mais fechado, com mínimas de 23ºC e máximas de 31ºC;
  • Durante o dia, o clima será de Sol com algumas nuvens e chuva, com o tempo ficando mais estável durante a noite.
  • A probabilidade de chuva é ainda mais alta neste dia, com 82%.

Chuvas previsão do tempo Salvador tempo

