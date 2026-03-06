Salvador tem alta chance de chuva para o final de semana; confira previsão

Siga o A TARDE no Google

Salvador tem alta chance de chuva para o final de semana - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

Com o final de semana chegando, os soteropolitanos começam a programar seus planos para aproveitar estes dias de descanso. Um dos principais pontos para uma boa programação é a checagem da previsão do tempo, principalmente depois de uma semana com o tempo instável.

De acordo com o Climatempo, tanto sábado, 7, quanto domingo, 8, apresentam altas chances de chuva, com respectivamente 76% e 82% de probabilidade de precipitação.

Ou seja, caso tenha programado alguma atividade feita em locais abertos, é considerável levar guarda-chuvas, capas de chuva ou então a mudança da programação.

Veja mais detalhes da previsão do tempo

Sábado

O final de semana abre com o sábado, 7, tendo mínimas de 24ºC e máximas de 31ºC;

O dia vai passar com Sol entre nuvens, com a possibilidade de chuva rápida durante o dia e a noite;

A probabilidade de chuva para este dia é de 76%.

Domingo