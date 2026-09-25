Salvador tem três bairros sem energia nesta sexta-feira (25/09)

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Algumas ruas de três bairros de Salvador vão ficar sem energia elétrica nesta sexta-feira, 25, devido a uma suspensão programada no fornecimento da Neoenergia Coelba. As regiões serão afetadas entre 10h e 16h.

Nesta fase, entram na lista Plataforma, Pau da Lima e Pirajá.

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Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

Confira trechos afetados: