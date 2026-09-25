SALVADOR
Salvador tem três bairros sem energia nesta sexta-feira (25/09)
Suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica
Algumas ruas de três bairros de Salvador vão ficar sem energia elétrica nesta sexta-feira, 25, devido a uma suspensão programada no fornecimento da Neoenergia Coelba. As regiões serão afetadas entre 10h e 16h.
Nesta fase, entram na lista Plataforma, Pau da Lima e Pirajá.
Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.
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Confira trechos afetados:
- Plataforma: Rua Planalto Real, 42.
- Pau da Lima: Rua Jutahy Magalhães, 255.
- Pirajá: Travessa Pirajá, 2; Rua das Mangabeiras, 22; Travessa Pirajá, 60; Estrada de Pirajá, 3; Travessa Pirajá, 1.