Salvador terá ônibus operados por mulheres na Copa do Mundo Feminina

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A Prefeitura de Salvador anunciou que implantará linhas expressas de ônibus operadas exclusivamente por mulheres durante a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. A operação será coordenada pela Semob e fará o transporte de torcedores até a Arena Fonte Nova nos dias de jogos realizados na capital baiana.

Os itinerários, horários e demais detalhes da operação ainda serão divulgados pela secretaria nos próximos meses, conforme o planejamento do evento.

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Medida amplia política de equidade no transporte

Segundo a prefeitura, a iniciativa faz parte da política municipal de promoção da equidade de gênero no transporte coletivo, desenvolvida por meio de programas como Mulheres no Volante e Escolinha Direção Feminina, voltados à formação e valorização de motoristas mulheres.

A vice-prefeita e coordenadora do Grupo de Trabalho da Copa Feminina,Ana Paula Matos, afirmou que a operação especial é resultado de um trabalho contínuo de qualificação profissional.

“Essa operação é mais um gesto do nosso olhar de gênero para todas as ações da Copa. Em Salvador, temos mulheres cada vez mais presentes na operação do transporte coletivo graças a iniciativas que oferecem qualificação, criam oportunidades e estimulam a permanência dessas profissionais na atividade”, declarou.

Formação de novas motoristas

A política municipal de equidade no transporte é desenvolvida por meio do programa Mulheres no Volante, que incentiva a participação feminina no sistema de transporte coletivo, e da Escolinha Direção Feminina, criada para capacitar mulheres interessadas em atuar como motoristas de ônibus.

De acordo com a Semob, as ações de qualificação profissional são realizadas em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude e têm como objetivo ampliar a presença feminina no sistema de mobilidade urbana da capital baiana.