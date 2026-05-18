MOBILIDADE
Salvador vai ganhar opção para fugir do Uber e da 99 no transporte
Presente em 11 estados do Brasil, grupo quer atingir até 300 mil pessoas até 2028
Salvador vai ganhar uma opção de transporte por aplicativo para tentar bater de frente com as grandes do setor e que promete mudar a atual realidade do segmento.
A ideia é trazer mais qualidade ao serviço, ante as queixas de alguns usuários acerca do presente cenário, como os sucessivos cancelamentos, valores considerados abusivos e condutores que, mesmo nos dias quentes, não ligam os ar-condicionados dos carros.
Assim, dando seguimento à sua expansão pelo país — a Bahia, neste sentido, representa o 12º estado com presença do grupo —, a Liga Coop chega a cidade, abrindo os trabalhos na tarde desta segunda-feira, 18, com a realização de uma pré-assembleia com motoristas locais.
O evento acontece às 15h, na sede da Unisol Bahia, localizada na Rua Frei Vicente, 20, no Pelourinho, Centro Histórico da capital baiana. A expectativa é a de que, em 30 dias, a sede da cooperativa na cidade seja formada.
Início de tudo
De acordo com Márcio Guimarães, presidente da Liga, a iniciativa teve início em 2018, após ele perceber dificuldades em tratar questões, na Justiça, junto aos representantes das empresas, no estado natal dele, o Rio Grande do Sul.
"A partir daí a gente começa a construir um movimento de cooperativismo de plataforma [...] um processo de autogestão, em que o trabalhador assume de fato a ferramenta de trabalho por si, e constrói o modelo próprio", afirmou Guimarães.
Leia Também:
No entanto, o projeto só veio a tomar forma em 2021, após a pandemia, com a união entre a cooperativa gaúcha e outro grupo em São Paulo que tinha o mesmo objetivo.
"Começamos a organizar uma atuação por todo o país, mostrando para eles a possibilidade de eles criarem um movimento nacional, criarem as suas cooperativas, terem essa cultura respeitada, mas ter um modelo também único que pudesse avançar no país", completa.
Protagonismo
Conforme o dirigente, diferente das plataformas tradicionais, a Liga trabalha com um processo em que o motorista é, segundo ele, o "grande protagonista".
"Ele é quem define desde valor de quilômetro quadrado, minuto [...] tudo aquilo que estava sendo colocado em uma regulamentação, a Liga já traz. Inclusive, a gente trabalha para que, daqui a pouco, todos os trabalhadores da Liga Coop trabalhem no máximo oito horas por dia", afirma.
Metas
Atualmente, fazem parte da Liga Coop mais de cinco mil associados. No entanto, as estimativas do grupo são ousadas: até 2028, a ideia é a de ter 300 mil cooperados fazendo parte do grupo em todo o território nacional.
"Nós estamos construindo o nosso aplicativo próprio, através da Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, com a equipe própria da Liga COP, com toda essa experiência e com uma linguagem dos trabalhadores. Então, a gente, assim que construir o nosso aplicativo próprio, a gente tem um planejamento estratégico pra chegar até o final de 2028 totalmente autossuficientes", diz Márcio Guimarães.
O que fazer para participar?
De acordo com ele, o motorista que tiver interesse em participar da cooperativa precisa, antes, participar das assembleias realizadas pelo grupo para entender o seu funcionamento.
"Os motoristas que tiverem interesse, já podem ir. Já tem vários que já fizeram um curso. Depois é obrigatório que os que não fizeram curso façam um curso online de cerca de uma hora e que a própria federação disponibiliza, sem custo nenhum para o cooperado", afirma o presidente da Liga.
E os usuários?
Segundo Márcio Guimarães, os usuários dos outros estados onde existe o serviço têm visto a mobilização de forma positiva. Há um aplicativo para Android e iOS (Liga Coop) em que o passageiro poderá acionar o motorista para realizar a corrida.
"O usuário chega a um ambiente em que tem motoristas que passaram por um curso, motoristas que são donos da sua plataforma. Nós não cancelamos corrida, nem trabalhos com aquelas dinâmicas abusivas, e os carros estão sempre com o ar-condicionado ligado. É parte do nosso projeto; nós temos um preço justo, tanto para o trabalhador quanto para a comunidade de usuários", afirma.
"[Além disso], É um processo em que o recurso gerado no seu município vai ficar no seu município. Hoje essas Big Techs levam praticamente 90% do que arrecadam aqui; faturam aqui e vão para fora. Aqui, o recurso vai ficar na comunidade, como é o cooperativismo, gerando receitas", completa.
Regulamentação
Guimarães ainda foi questionado pelo portal A TARDE sobre o Projeto de Lei 152/2025, que está em tramitação na Câmara dos Deputados e regulamenta o trabalho de motoristas e entregadores de aplicativos no Brasil.
O texto classifica esses profissionais como "trabalhadores autônomos plataformizados", garantindo direitos previdenciários e seguro, sem estabelecer vínculo empregatício com as plataformas.
A matéria busca definir valores mínimos de repasse, gerando embates sobre a margem de retenção que pode ser deduzida pelas empresas. A proposta tenta assegurar benefícios como previdência social, transparência de dados e auxílios em caso de acidentes ou doenças.
Em abril, o dirigente participou de uma reunião com o presidente Lula (PT), em Brasília, quando, além de debater o assunto, falou sobre o cooperativismo. Sobre a regulamentação, ele disse que a entidade atua de forma contínua, mas como observadora.
"O governo Lula nos trouxe a abertura, abriu as portas para dialogar e conhecer o nosso projeto. Então, agradecemos muito ao presidente por ter buscado conhecer esse projeto", disse.