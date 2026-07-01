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Segunda edição do Salão Imobiliário da Bahia é lançada em Salvador

Evento pretende reunir as principais construtoras e incorporadoras do estado

Victoria Isabel
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Imagem ilustrativa da imagem Segunda edição do Salão Imobiliário da Bahia é lançada em Salvador
Foto: Divulgação

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA) lançou oficialmente, nesta terça-feira, 30, a segunda edição do Salão Imobiliário da Bahia 2026. O evento foi apresentado durante encontro realizado no estande do Bosque Caminho das Árvores, em Salvador, com o sorteio dos espaços entre os expositores e o início da preparação da feira.

A segunda edição do evento será realizada entre os dias 31 de julho e 16 de agosto, na Praça Central do Salvador Shopping.

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A nova edição acontece após os resultados da primeira edição do Salão Imobiliário ADEMI-BA, realizada em maio deste ano. Na ocasião, o evento reuniu 36 empresas e registrou R$ 14 milhões em créditos imobiliários aprovados, consolidando-se como um espaço de geração de negócios e aproximação entre consumidores, incorporadoras e instituições financeiras.

Expectativa para 2026

A expectativa da organização é reunir novamente as principais construtoras e incorporadoras da Bahia, com oferta de imóveis, condições comerciais diferenciadas e atendimento especializado para interessados em comprar ou investir.

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Segundo o presidente da ADEMI-BA, Cláudio Cunha, o objetivo é ampliar a conexão entre o mercado imobiliário e o consumidor.

"A proposta do Salão é reunir, em um único espaço, as principais empresas do setor e oferecer ao público uma experiência completa na busca pelo imóvel, com segurança, orientação e acesso facilitado às melhores oportunidades do mercado", afirma.

Serviço

  • Evento: 2º Salão Imobiliário ADEMI-BA 2026
  • Data: 31 de julho a 16 de agosto
  • Local: Praça Central do Salvador Shopping
  • Realização: ADEMI-BA
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economia imóveis Salvador

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