Shopping de Salvador vai abrir estacionamento 24h durante o São João

O valor pernoite será de R$ 25 para carro e R$ 15 moto - Foto: Ilustrativa/Freepik

O Shopping Paralela, em Salvador, terá o estacionamento funcionando 24 horas durante o período junino. A ação pretende atender o público que vai aproveitar o São João da Bahia no Parque de Exposições e utilizar o metrô, que também operará ininterruptamente. |



A estação Tamburugy, localizada na Avenida Paralela, será uma das opções de embarque e desembarque para o público. O valor pernoite (das 0h às 6h) será de R$ 25 para carro e R$ 15 moto.

Metrô 24h

A operação especial do metrô terá início às 5h de quarta-feira, 18, e seguirá ininterruptamente até as 23h59 do dia 24 (terça-feira), com embarque durante a madrugada apenas nas Estações Mussurunga e Acesso Norte e demais estações funcionarão para desembarque, exceto a Estação CAB.

A CCR Metrô Bahia também anunciou o reforço de agentes de atendimento e segurança, apoio da Polícia Militar e monitoramento por mais de 2 mil câmeras, além do uso de 220 câmeras corporais com áudio, garantindo um ambiente monitorado e protegido durante todo o período da operação.