Subúrbio de Salvador une vacinação e lazer no Dia das Crianças

A programação contará com diversas atividades - Foto: Ilustrativa | Freepik

O Subúrbio Ferroviário de Salvador contará com uma programação especial de Dia das Crianças neste domingo, 12. Cinco bairros da região serão palcos de ações voltadas para a vacinação e lazer dos jovens da comunidade.

As recreações estão previstas para acontecer pela manhã, das 9h às 11h, com apresentações de integrantes do Circo Picolino e brincadeiras para os pequenos, a fim de celebrar este dia importante.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As vacinações ficam por conta do Vacimóvel, veículo da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), que estará disponível nos bairros de Fazenda Coutos e Plataforma. Além das crianças, os adultos também poderão se vacinar.

Confira a lista dos bairros que serão contemplados e localizações exatas das ações: