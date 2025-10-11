Menu
SALVADOR
DIA DAS CRIANÇAS

Subúrbio de Salvador une vacinação e lazer no Dia das Crianças

A programação pretende unir saúde e diversão para os pequenos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/10/2025 - 21:38 h
A programação contará com diversas atividades
O Subúrbio Ferroviário de Salvador contará com uma programação especial de Dia das Crianças neste domingo, 12. Cinco bairros da região serão palcos de ações voltadas para a vacinação e lazer dos jovens da comunidade.

As recreações estão previstas para acontecer pela manhã, das 9h às 11h, com apresentações de integrantes do Circo Picolino e brincadeiras para os pequenos, a fim de celebrar este dia importante.

As vacinações ficam por conta do Vacimóvel, veículo da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), que estará disponível nos bairros de Fazenda Coutos e Plataforma. Além das crianças, os adultos também poderão se vacinar.

Confira a lista dos bairros que serão contemplados e localizações exatas das ações:

  • Lobato (Campo de Futebol Arena Dona Ladú / Viaduto Suburbana)
  • Plataforma (campo de futebol em frente às ruínas da antiga Fábrica São Braz)
  • Periperi/Praia Grande (Instituto Araketu)
  • Valéria (campo de futebol próximo à Associação Nova Valéria)
  • Fazenda Coutos (Final de Linha)

Dia das Crianças subúrbio de salvador Subúrbio Ferroviário de Salvador Vacinação

x