DIA DAS CRIANÇAS
Subúrbio de Salvador une vacinação e lazer no Dia das Crianças
A programação pretende unir saúde e diversão para os pequenos
Por Franciely Gomes
O Subúrbio Ferroviário de Salvador contará com uma programação especial de Dia das Crianças neste domingo, 12. Cinco bairros da região serão palcos de ações voltadas para a vacinação e lazer dos jovens da comunidade.
As recreações estão previstas para acontecer pela manhã, das 9h às 11h, com apresentações de integrantes do Circo Picolino e brincadeiras para os pequenos, a fim de celebrar este dia importante.
As vacinações ficam por conta do Vacimóvel, veículo da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), que estará disponível nos bairros de Fazenda Coutos e Plataforma. Além das crianças, os adultos também poderão se vacinar.
Confira a lista dos bairros que serão contemplados e localizações exatas das ações:
- Lobato (Campo de Futebol Arena Dona Ladú / Viaduto Suburbana)
- Plataforma (campo de futebol em frente às ruínas da antiga Fábrica São Braz)
- Periperi/Praia Grande (Instituto Araketu)
- Valéria (campo de futebol próximo à Associação Nova Valéria)
- Fazenda Coutos (Final de Linha)
