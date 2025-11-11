Susto: carro desgovernado bate e invade fachada de padaria na Graça

Motorista pede o controle e invade padaria - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um carro desgovernado invadiu uma padaria e assustou clientes e funcionários que frequentavam o local na tarde desta terça-feira, 11. Até o momento não há registro de pessoas mortas ou feridas no local.

De acordo com informações preliminares, o motorista teria perdido o controle do veículo, de forma que ele preferiu não explicar, e bateu na fachada de vidro da padaria, danificando veículo e estabelecimento.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Imagens de pessoas que estavam ao redor do local mostram o veículo com a parte dianteira dentro do estabelecimento com vários cacos de vidro ao redor. Até o momento não há informações se alguma pessoa, seja o motorista, cliente da loja, ou funcionários estariam feridos.