Taxistas podem regularizar pendências no cadastro até 10 de janeiro

Os taxistas de Salvador que possuem pendências cadastrais têm até o dia 10 de janeiro de 2026 para realizar o recadastramento e a regularização das autorizações. A atualização é indispensável para que os autorizatários continuem atuando no serviço.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), quem não realizar a regularização dentro do prazo estabelecido, terá a licença excluída automaticamente do sistema, ficando impedido de operar.

A medida tem como objetivo manter o cadastro atualizado, assegurar a regularidade do serviço e garantir mais eficiência e segurança para os profissionais e usuários do transporte individual.

Como regularizar as pendências?

Os profissionais devem comparecer presencialmente à Central de Atendimento da Coordenação de Táxis e Transportes Especiais, localizada na Rua Alceu Amoroso Lima, nº 581, Caminho das Árvores, Salvador (BA).

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto em dias de feriados e de pontos facultativos municipais.