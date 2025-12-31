Menu
ATENÇÃO!

Taxistas podem regularizar pendências no cadastro até 10 de janeiro

Atualização é feita presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

31/12/2025 - 13:56 h
Imagem ilustrativa da imagem Taxistas podem regularizar pendências no cadastro até 10 de janeiro
-

Os taxistas de Salvador que possuem pendências cadastrais têm até o dia 10 de janeiro de 2026 para realizar o recadastramento e a regularização das autorizações. A atualização é indispensável para que os autorizatários continuem atuando no serviço.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), quem não realizar a regularização dentro do prazo estabelecido, terá a licença excluída automaticamente do sistema, ficando impedido de operar.

A medida tem como objetivo manter o cadastro atualizado, assegurar a regularidade do serviço e garantir mais eficiência e segurança para os profissionais e usuários do transporte individual.

Como regularizar as pendências?

Os profissionais devem comparecer presencialmente à Central de Atendimento da Coordenação de Táxis e Transportes Especiais, localizada na Rua Alceu Amoroso Lima, nº 581, Caminho das Árvores, Salvador (BA).

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto em dias de feriados e de pontos facultativos municipais.

