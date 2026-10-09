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Transporte de Salvador terá mudanças no feriadão; veja o que funciona

A Semob prepara operação especial entre sábado e segunda-feira

Evellyn Teixeira
Por
Transporte público de Salvador vai ter operação especial nesse final de semana
Transporte público de Salvador vai ter operação especial nesse final de semana - Foto: : Bruno Concha/ Secom PMS

Quem pretende aproveitar o feriadão de Nossa Senhora Aparecida em Salvador precisa ficar atento às mudanças no transporte público.

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) preparou uma operação especial entre sábado, 10, e segunda-feira, 12, com horários diferenciados para ascensores e planos inclinados, além de reforço na frota de ônibus para atender quem vai às praias.

Confira os horários dos ascensores e planos inclinados

O Elevador Lacerda funcionará das 7h às 21h30 no sábado, 10. No domingo, 11, e na segunda-feira, 12, feriado nacional, o equipamento estará aberto das 7h às 21h.

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Os planos inclinados Gonçalves e do Taboão operarão no sábado, das 7h às 13h, mas ficarão fechados no domingo e na segunda-feira. Já o Plano Inclinado Pilar permanecerá sem funcionar durante todo o período, seguindo a programação habitual de fechamento aos sábados, domingos e feriados.

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Plano Inclinado Liberdade-Calçada ficará fechado

Quem utiliza o Plano Inclinado Liberdade-Calçada também deve se programar. O equipamento não funcionará no sábado, 10, devido a uma manutenção preventiva.

Segundo a Semob, o serviço será retomado normalmente na terça-feira, 13. A intervenção foi programada para aproveitar a redução da demanda durante o feriadão.

Salvador terá 18 ônibus extras para as praias

Além das mudanças nos ascensores, a Semob dará início, neste domingo, 11, à primeira fase da Operação Praia 2026-2027. A iniciativa busca reforçar o atendimento nos terminais que concentram linhas de ônibus com destino às duas orlas marítimas da capital baiana.

A operação contará com 18 ônibus de reforço e reguladores nos terminais de Pirajá, Mussurunga e Base Naval.

A orientação é que os passageiros confiram os horários dos equipamentos e a programação do transporte público antes de sair de casa, especialmente quem pretende aproveitar as praias durante o feriadão.

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Salvador Semob transporte púbilco

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