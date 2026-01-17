PREVISÃO DO TEMPO
Trégua no sol em Salvador: chuva rápida pode atingir capital neste fim de semana
Temperaturas vão seguir elevadas na cidade com máximas de até 32°C
Por Gabriela Araújo
Os dias ensolarados devem dar uma trégua em Salvador neste fim de semana. Isso porque a previsão do tempo aponta a possibilidade de chuvas isoladas na capital tanto neste sábado, 17, como no domingo, 18.
Ao menos, durante a manhã, o Clima Tempo mostra a possibilidade de chuva. No entanto, no período da tarde, o sol volta a predominar a cidade com diminuição de nuvens e à noite terá pouca nebulosidade.
As temperaturas, contudo, seguem elevadas, com máximas de até 32°C e mínimas em torno de 23°C, mantendo sensação de abafamento.
No domingo, 18, o clima se repete. De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), há previsão de variação de nebulosidade e de chuvas em pontos isolados no litoral baiano, nas seguintes regiões:
- Salvador;
- Região Metropolitana;
- Recôncavo baiano.
Sendo assim, as precipitações devem ser rápidas, atingindo apenas alguns bairros enquanto outras áreas devem permanecer nubladas.
Tempo firme e sol escaldante no interior
Já no interior da Bahia, o clima predominante será de sol ao longo deste fim de semana. As regiões do Oeste, Centro-norte e parte do Semiárido baiano terão céu com poucas nuvens, forte presença de sol e ausência de chuvas.
A temperatura máxima deve ultrapassar os 34°C em algumas cidades do estado.
