Trégua no sol em Salvador: chuva rápida pode atingir capital neste fim de semana

Praia do Farol da Barra - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Os dias ensolarados devem dar uma trégua em Salvador neste fim de semana. Isso porque a previsão do tempo aponta a possibilidade de chuvas isoladas na capital tanto neste sábado, 17, como no domingo, 18.

Ao menos, durante a manhã, o Clima Tempo mostra a possibilidade de chuva. No entanto, no período da tarde, o sol volta a predominar a cidade com diminuição de nuvens e à noite terá pouca nebulosidade.

As temperaturas, contudo, seguem elevadas, com máximas de até 32°C e mínimas em torno de 23°C, mantendo sensação de abafamento.

No domingo, 18, o clima se repete. De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), há previsão de variação de nebulosidade e de chuvas em pontos isolados no litoral baiano, nas seguintes regiões:

Salvador;

Região Metropolitana;

Recôncavo baiano.

Sendo assim, as precipitações devem ser rápidas, atingindo apenas alguns bairros enquanto outras áreas devem permanecer nubladas.

Tempo firme e sol escaldante no interior

Já no interior da Bahia, o clima predominante será de sol ao longo deste fim de semana. As regiões do Oeste, Centro-norte e parte do Semiárido baiano terão céu com poucas nuvens, forte presença de sol e ausência de chuvas.

A temperatura máxima deve ultrapassar os 34°C em algumas cidades do estado.