Turista aproveita férias para curtir Lavagem do Bonfim

Thiago Viana, paulista, aproveita as férias para curtir a lavagem do Bonfim - Foto: Vinicius Portugal | Ag. A TARDE

A Lavagem do Bonfim é um dos maiores eventos da Bahia. O festejo religioso, que reúne milhões de baianos todos os anos, também atrai turistas interessados em conhecer mais sobre a cultura do estado.

É o caso de Thiago Viana, de 39 anos. O paulista, que está há uma semana em Salvador, afirmou que decidiu participar do cortejo por conta da grandiosidade do evento e do simbolismo religioso que ele carrega.

“O interesse maior foi porque é um dos grandes eventos que tem na cidade. Estava vendo que é o segundo maior evento que tem, seguido pelo Carnaval, que é o primeiro. Também vim pelo lado da religiosidade, pelo lado de realmente estar tendo contato com essa cultura e com todo esse acesso que tem na cidade de Salvador”, disse Thiago, que também afirmou que pretende voltar mais vezes à capital baiana.