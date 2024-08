Turista baleado na cabeça em Salvador recebe alta hospitalar

- Foto: Reprodução

O turista suíço Cristophe Moser, de 55 anos, que foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto no bairro de Stella Maris, em Salvador, recebeu alta hospitalar na terça-feira (20).

O crime ocorreu no dia 8 de agosto e o suspeito foi morto em confronto com policiais um dia depois. A vítima passou por uma cirurgia e estava em um hospital particular da capital baiana. Ele chegou a ficar na Unidade de Terapia Intensiva por quatro dias, mas foi transferido para um quarto em 12 de agosto.

Segundo a esposa do estrangeiro, Marli Moser, que é baiana, ele vai continuar o tratamento em casa, e assim que melhorar, vai voltar para a Suíça, onde vive com a família. Ainda não há data prevista para a viagem.

Cristophe é da cidade de Lausanne, é engenheiro elétrico, professor de cursos de doutorado, com trabalhos reconhecidos em instituições de ensino de todo o mundo. Conforme familiares, o estrangeiro pegaria um voo de Salvador para São Paulo, e de lá partiria para Boston (EUA), onde participaria de uma convenção. O dia em que ele foi baleado era o último de um período de férias no Brasil.

Relembre

O professor havia acabado de sair de um restaurante junto com a esposa e estava um carro alugado, quando foi abordado pelo suspeito. O automóvel dirigido por ele foi "fechado" pelo do assaltante, e bateu em um muro, na manobra de ré. Neste momento, o estrangeiro foi atingido por um dos disparos. A mulher não sofreu ferimentos.