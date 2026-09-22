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DOAÇÃO DE SANGUE

UniFTC e Hemoba realizam mutirão de doação de sangue em Salvador

Ação acontece no campus da UniFTC, na Paralela

Franciely Gomes
Por
Ação promove abastecimento do banco de sangue
Ação promove abastecimento do banco de sangue - Foto: Imagem ilustrativa gerada por IA

Soteropolitanos poderão doar sangue nos dias 1º e 2 de outubro, no campus da UniFTC Salvador, localizado na Avenida Luís Viana Filho, 8812, Paralela, das 8h às 17h. A ação faz parte de uma parceria da universidade com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba).

Estudantes, colaboradores e membros da comunidade também poderão realizar um cadastro de medula óssea. A iniciativa busca ampliar a participação de voluntários, contribuir para o abastecimento dos estoques de sangue e aumentar o número de possíveis doadores cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea.

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O cadastro é feito a partir de uma pequena amostra de sangue. Os interessados devem apresentar documento oficial com foto e atender aos critérios básicos para doação, como estar em boas condições de saúde.

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Confira as regras para a doação de sangue:

  • 16 anos, com a presença dos responsáveis;
  • Idade máxima de 69 anos;
  • Deve pesar, no mínimo, 50kg;
  • Documentos com fotos na mão;
  • Não pode ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;
  • Homens podem doar até 4 vezes por ano;
  • Mulheres podem doar até 3 vezes no ano;
  • Tatuagem e piercing, mínimo de 06 meses para doar.
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