DOAÇÃO DE SANGUE
UniFTC e Hemoba realizam mutirão de doação de sangue em Salvador
Ação acontece no campus da UniFTC, na Paralela
Soteropolitanos poderão doar sangue nos dias 1º e 2 de outubro, no campus da UniFTC Salvador, localizado na Avenida Luís Viana Filho, 8812, Paralela, das 8h às 17h. A ação faz parte de uma parceria da universidade com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba).
Estudantes, colaboradores e membros da comunidade também poderão realizar um cadastro de medula óssea. A iniciativa busca ampliar a participação de voluntários, contribuir para o abastecimento dos estoques de sangue e aumentar o número de possíveis doadores cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea.
O cadastro é feito a partir de uma pequena amostra de sangue. Os interessados devem apresentar documento oficial com foto e atender aos critérios básicos para doação, como estar em boas condições de saúde.
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Confira as regras para a doação de sangue:
- 16 anos, com a presença dos responsáveis;
- Idade máxima de 69 anos;
- Deve pesar, no mínimo, 50kg;
- Documentos com fotos na mão;
- Não pode ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;
- Homens podem doar até 4 vezes por ano;
- Mulheres podem doar até 3 vezes no ano;
- Tatuagem e piercing, mínimo de 06 meses para doar.