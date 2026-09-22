UniFTC e Hemoba realizam mutirão de doação de sangue em Salvador

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Soteropolitanos poderão doar sangue nos dias 1º e 2 de outubro, no campus da UniFTC Salvador, localizado na Avenida Luís Viana Filho, 8812, Paralela, das 8h às 17h. A ação faz parte de uma parceria da universidade com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba).

Estudantes, colaboradores e membros da comunidade também poderão realizar um cadastro de medula óssea. A iniciativa busca ampliar a participação de voluntários, contribuir para o abastecimento dos estoques de sangue e aumentar o número de possíveis doadores cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea.

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O cadastro é feito a partir de uma pequena amostra de sangue. Os interessados devem apresentar documento oficial com foto e atender aos critérios básicos para doação, como estar em boas condições de saúde.

Confira as regras para a doação de sangue: