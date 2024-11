Vai chover em Salvador no fim de semana do Enem? Saiba previsão

Temperaturas podem variar dos 23º a 33º neste final de semana - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Neste fim de semana, acontece a primeira prova do Enem. Além da redação, nesse primeiro dia também ocorre as provas de ciências humanas e linguagens. Para se preparar para o dia do exame, veja qual é a previsão do tempo.

Leia também:

>> Estudantes da rede estadual participam de aulão de revisão gratuito para o Enem

>> Enem 2024: Metrô de Salvador e Lauro de Freitas é de graça para inscritos

>> Salesianos Bahia oferecem programação extensa em preparação para Enem

Nesta sexta-feira, 1, e no sábado, 2, e domingo, 3, o céu permanece claro e parcialmente nublado com apenas 10% de probabilidade de chuvas fracas.

De acordo com informações da Defesa Civil, Codesal, as temperaturas podem variar dos 23º a 33º com ventos moderados neste fim de semana.