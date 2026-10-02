Vai chover no dia da eleição? Confira a previsão do tempo em Salvador

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Salvador deve ter mudança nas condições do tempo ao longo deste fim de semana. Segundo a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a capital baiana terá tempo mais estável nesta sexta-feira, 2, e no sábado, 3, mas a possibilidade de chuva aumenta no domingo, 4, dia do primeiro turno das eleições.

Nesta sexta-feira, 2, a atuação de uma massa de ar quente e seca deve manter o céu claro a parcialmente nublado em Salvador. A possibilidade de chuva é de 10%.

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As temperaturas devem variar entre 22°C e 33°C, enquanto os ventos podem chegar a 35 km/h.

Sábado

Na véspera da votação, o cenário deve permanecer semelhante. A previsão aponta céu claro a parcialmente nublado e 30% de possibilidade de chuva.

Os termômetros devem registrar temperaturas entre 22°C e 32°C, com ventos de até 31 km/h.







Chuva pode aumentar no dia da eleição

A principal mudança está prevista para o domingo, 4. De acordo com a Codesal, a influência de ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico deve aumentar a nebulosidade e favorecer a ocorrência de chuva na capital baiana.

A previsão indica céu nublado a parcialmente nublado, com 50% de possibilidade de chuva, que pode ocorrer a qualquer hora do dia. As temperaturas devem ficar entre 21°C e 32°C, e os ventos podem atingir 34 km/h.

A previsão pode sofrer alterações até o dia da votação, conforme a evolução das condições atmosféricas.

Em caso de emergência

A Codesal orienta a população a acionar o serviço de emergência pelo número 199 em caso de ocorrências relacionadas às condições do tempo.