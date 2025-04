VÍDEO: ambulância do Samu pega fogo em Salvador

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do incêndio - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pegou fogo na manhã desta quinta-feira (17), na Rua Conde de Porto Alegre, no bairro do IAPI, em Salvador.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do incêndio. É possível ver que a dianteira do veículo ficou completamente tomada pelo fogo, que se alastrou e atingiu a fiação de um poste do local. Duas pessoas estavam na ambulância e nenhuma delas ficou ferida.

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) informou que se tratava de um veículo do ano 2010, segurado, e não era utilizado para transporte de pacientes, apenas para serviços de manutenção, como transporte de macas e equipamentos.

Ainda conforme a pasta, no momento do incidente, o condutor do veículo e único passageiro não sofreu nenhum ferimento, tendo apenas a perda material.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio.

