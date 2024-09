Vídeo contesta versão de homem que invadiu supermercado com carro

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Imagens de câmeras de segurança instaladas na área externa do Hiperideal de Piatã, em Salvador, desmentem a versão do motorista que invadiu estabelecimento comercial na noite de segunda-feira (9), com seu carro.

Ele havia inicialmente alegado que teria invadido o Hiperideal com seu veículo, porque um segurança do estabelecimento havia se recusado a fornecer um extintor de incêndio para combater as chamas que se espalhavam por outro que carro que ele possui.

Na gravação obtida pela reportagem do Portal A TARDE, é possível ver o momento em que o homem retira um dos extintores fixados na parede externa do supermercado.

