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CELEBRAÇÃO

Arraiá Folia da Família comemora 25 anos em Salvador

O projeto é referência durante o período junino

Franciely Gomes
Por
Empresário Ray Gramacho, idealizador do evento
Empresário Ray Gramacho, idealizador do evento - Foto: Divulgação

Está aberta a temporada das festas juninas em Salvador. Celebrando 25 anos de história em 2026, o Arraiá Folia da Família celebra 25 anos de história reafirmando sua missão de manter vivo o legado do São João nas escolas da capital baiana.

Realizado entre os dias 03 e 19 de junho, na AABB Salvador, das 13h30 às 19h, o projeto pretende reunir milhares de estudantes, familiares e educadores, que vivenciarão experiências que valorizam a cultura nordestina.

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Em sua edição comemorativa, o evento reúne 21 instituições de ensino, mais de 30 mil participantes e cerca de 250 profissionais. Dentre eles, costureiras, artesãos, músicos, bailarinos, cenógrafos e pequenos fornecedores.

Idealizado e conduzido pelo empresário Ray Gramacho desde 2001, o Arraiá Folia da Família nasceu de um sonho construído em família e se transformou em um dos mais importantes movimentos de preservação das raízes culturais nordestinas em Salvador.

“Chegar aos 25 anos é motivo de muito orgulho. Mais do que realizar uma festa, nossa missão sempre foi criar memórias afetivas e garantir que as novas gerações conheçam, respeitem e mantenham vivas as tradições que fazem parte da nossa identidade. Ver esse projeto crescer e impactar tantas pessoas é emocionante”, destaca Ray.

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Salvador São João São João 2026

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