Homem procurado por homicídio é preso no São João de Senhor do Bonfim

Homem recebia atendimento pelos bombeiros quando verificaram seus dados e constaram ordem judicial - Foto: Milena Brito/Ascom PCBA

Um homem de 43 anos, procurado por homicídio, foi preso na madrugada deste sábado, 21. O suspeito foi encontrado durante ação conjunta da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, no Espaço Gonzagão, em Senhor do Bonfim, município baiano, onde acontecia mais uma noite de festa junina.

O indivíduo recebia atendimento pelos bombeiros que estavam de plantão no circuito do São João, quando ao verificarem seus dados no Banco Nacional de Mandados de Prisão constataram a ordem judicial expedida pela Comarca de Taboão da Serra/SP, do mandado em aberto, e em seguida acionaram a Polícia Civil.

O homem foi apresentado na DT de Senhor do Bonfim, passou por exames de corpo de delito e seguiu para o Conjunto Penal de Juazeiro, onde deverá cumprir pena estabelecida pela Justiça de nove anos e quatro meses de reclusão em regime fechado.