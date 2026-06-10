PÉ DE SERRITA
João Gomes fará show de graça em shopping de Salvador
Artista celebra a cultura nordestina na Bahia
O clima de São João já tomou conta de Salvador. Neste domingo, 14 de junho, o cantor João Gomes desembarca na capital baiana para comandar o projeto "Pé de Serrita" no Shopping da Bahia.
O evento, que promete animar os soteropolitanos com muito forró e piseiro, marca o primeiro grande movimento do artista como o mais novo embaixador da Casas Bahia.
A apresentação faz parte da campanha nacional "A Festa Começa em Casa", que celebra as tradições juninas e a rica cultura nordestina. A turnê especial teve início em Fortaleza no começo do mês, chega a Salvador neste final de semana e será encerrada no Recife no dia 17.
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Ao todo, a organização espera reunir mais de 50 mil pessoas nas três capitais nordestinas.
“Quando anunciamos o João Gomes como embaixador da Casas Bahia, sabíamos que essa parceria precisava começar em um território que tem profunda conexão com sua história e com a trajetória da marca. O São João traduz essa união de forma genuína. É uma celebração que mobiliza comunidades, valoriza a cultura popular e tem enorme relevância para o país, especialmente para o Nordeste, uma região estratégica para a nossa operação”, afirma Amanda Helena Assis, diretora de Marketing do Grupo Casas Bahia.
Serviço
SALVADOR (BA) - PÉ DE SERRITA
Data: 14 de junho de 2026
Horário: 15h à 0h
Local: Shopping da Bahia
Endereço: Av. Tancredo Neves, 148 – Caminho das Árvores, Salvador (BA)