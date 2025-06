Kart Love celebra sucesso de regravações que viralizaram nas redes

Projeto também inclui regravações - Foto: Vinicius Viana

Após seu show no São João 2025 no Parque de Exposições de Salvador, o cantor Kart Love revelou detalhes sobre a nova fase da carreira. Em entrevista exclusiva ao A TARDE Play, o artista falou da emoção de se apresentar na capital baiana, onde nasceu e foi criado, e adiantou novidades sobre o próximo lançamento.

“Eu estou muito feliz. Primeiro por estar falando com vocês aqui e também por estar no São João da Bahia, que é muito especial para mim. Poder tocar em Salvador, minha cidade, onde nasci e fui criado, tem um significado muito grande”, disse.

O novo projeto, segundo Kart, marca um passo importante em sua trajetória musical. “Esse foi o primeiro trabalho de carreira que fizemos com músicas autorais reunidas dentro de um único projeto e com convidados. Até então, eu ainda não tinha feito algo tão grandioso assim. Graças a Deus, deu tudo certo e vamos lançar a primeira faixa agora em julho”, contou.

Além das músicas inéditas, o projeto também inclui regravações, que ganharam destaque nas redes sociais, especialmente no TikTok. O cantor fez questão de ressaltar que todas as liberações estão regularizadas. “São faixas autorais, mas também tem algumas regravações. Todas devidamente liberadas, sem polêmica, tudo certo e pago direitinho. Estamos muito empolgados com esse projeto e muito felizes também. Em julho, com fé em Deus, a primeira faixa já estará disponível.”

Um dos marcos dessa trajetória recente de Kart Love foi o projeto “Baú do Love”, iniciado durante a pandemia. A proposta foi apostar em releituras de músicas consideradas improváveis para o gênero. “Na verdade, isso faz parte de um projeto chamado ‘Baú do Love’, que a gente tem, com regravações de músicas improváveis, como, por exemplo, Sandy & Junior e Floribella”, explicou.

Segundo Kart, a ideia surgiu em 2020, no início da pandemia, como uma forma de levar nostalgia ao público. “Naquele momento, ninguém tinha feito isso ainda. Eu pensei: ‘Acho que se a gente lançar algo nostálgico, um negócio diferente, e não aquelas músicas que todo mundo já canta, pode funcionar’. A versão de Floribella, por exemplo, foi bem inusitada. E depois que lançamos, ela acabou viralizando.”

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE: