Pedrão de Itaparica começa com shows de Alceu Valença, Elba e Xanddy

A 5ª edição do famoso São Pedro de Itaparica, popularmente conhecido como “Pedrão” ganha mais um dia na programação e chega com tudo a partir de hoje, até segunda-feira, 29, com Xanddy Harmonia e Alceu Valença se juntando a outros nomes já consagrados do forró, como Elba Ramalho, Dorgival Dantas, Licor com Mel e outros artistas que vêm se destacando nacionalmente, como Léo Foguete, Heitor Santos, Maxx Diferenciado e Cafezinho.

Os shows acontecem em um palco montado na área do Mercado Municipal, sempre a partir das 20h, transformando a ilha em um ponto de encontro para quem quer aproveitar os três dias de festa no clima dos festejos juninos.

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Com uma porcentagem que pode chegar a 100% de aumento do número de visitantes na ilha durante o Pedrão, o prefeito Zezinho Oliveira considera que, mais do uma festa, o São Pedro de Itaparica se tornou “uma importante ferramenta de fortalecimento da nossa identidade cultural e de movimentações da economia local”, afirma.

“Preparamos uma programação que valoriza as tradições nordestinas, com grandes nomes da música regional e nacional, além de toda uma ambientação temática que preserva o espírito junino”, diz ele, ao ressaltar a preservação das raízes nordestinas e juninas em Itaparica.

Nada de frevo em junho

Nome de maior peso na programação – ao lado da contemporânea e parceira histórica Elba Ramalho –, o cantor e compositor Alceu Valença, que aliás que completa 80 anos no dia 1° de julho, vai trazer hoje mesmo seu show Meu querido São João à Ilha, em uma brecha da atual turnê 80 girassóis.

“Meu show traz uma sonoridade única, com um repertório marcado por ritmos tradicionais como o forró, o xote e o baião e sucessos como Coração Bobo, Cabelo no Pente, Tropicana e Táxi Lunar, além de hits atemporais como Belle de Jour, Anunciação e Girassol, que tanto embalam as festas juninas”, afirma Alceu.

O pernambucano, que realizou um ciclo de apresentações pela Bahia durante o período junino, passando por cidades como Camaçari, Feira de Santana, Salvador e Conceição da Feira, chega hoje à Ilha de Itaparica com muita expectativa e um sentido de preservação à musicalidade junina.

“Eu sempre respeitei e respeito os nossos gêneros musicais. Eu venho da época de Luiz Gonzaga, da tradição dos tocadores de viola, dos sanfoneiros, o que me ajudou na construção das minhas músicas. Então, eu não vou cantar frevo no show de São João. Frevo é para o carnaval”, demarca o artista.

“No São João eu canto xote, canto baião, músicas de Luiz Gonzaga, com quem eu tive a sorte de cantar junto”, explica Alceu, que admite está muito animado para tocar na Ilha de Itaparica, após ter se apresentado na capital baiana.

Outra atração bastante esperada do Pedrão é algumas décadas mais jovem (tem apenas 22 anos), mas igualmente pernambucano: Léo Foguete é dono de hits como Última noite, que o fez se tornar nacionalmente conhecido, Cópia proibida e Morena Avelã.

Léo se apresenta no Pedrão na segunda-feira (29), no momento em que considera estar vivendo um sonho. “Estou no meu segundo São João, com quase 50 shows na agenda, viajando o Brasil inteiro e sendo recebido com muito carinho por onde passo”, conta.

“A rotina é puxada, claro, mas quando subo no palco e vejo o público cantando comigo, todo o cansaço passa”, destaca o jovem, natural de Petrolina, que garante que para ele o mais importante é fazer músicas que contem histórias e criem uma conexão verdadeira com quem as escuta.

“A Bahia é um dos estados onde mais tenho feito shows nesse período junino. O baiano tem um jeito muito especial de viver a música… canta, dança e se entrega de verdade”, nota.

“É uma energia contagiante e voltar agora só me deixa com mais expectativas de fazer uma noite inesquecível com essa galera”, conclui Foguete.

Reforço na estrutura

Devido ao grande número de pessoas que a Ilha de Itaparica costuma receber nesse período, o prefeito Zezinho garante que há uma integração entre as secretarias para que possa recepcionar esse contingente da melhor maneira possível.

“Estamos trabalhando de forma integrada entre as diversas secretarias para garantir conforto e segurança ao público. Teremos reforço na segurança pública, apoio das equipes de saúde, organização do trânsito, limpeza urbana intensificada, estrutura adequada para os shows, apoio aos ambulantes e toda a logística necessária para receber moradores e visitantes”, destaca o gestor, afirmando que o objetivo é fortalecer a imagem de Itaparica como “destino turístico durante todo o ano”.

Para além do impacto cultural, o Pedrão ajuda a movimentar a economia da cidade, com a mobilização de diversos setores para atender ao público.

“Do ponto de vista econômico, a festa movimenta hotéis, pousadas, bares, restaurantes, ambulantes e o comércio em geral. É uma oportunidade de geração de renda para dezenas de famílias. Além disso, o evento tem um papel estratégico, porque acontece em um período de baixa estação, ajudando a ampliar o fluxo turístico para além do verão ", destaca Zezinho.

A festa, que reúne nomes populares da música, do forró e celebra a cultura nordestina e do povo itaparicano, é uma realização da Prefeitura Municipal de Itaparica, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, com apoio do Governo do Estado da Bahia, da Secretaria de Turismo (SETUR), em conjunto com o Ministério de Turismo, Secretaria de Cultura da Bahia e Superintendência de Fomento ao Turismo (SUFOTUR).

Pedrão de Itaparica 2026 / Hoje, amanhã (28) e segunda-feira (29), sempre a partir das 20h / Área do Mercado Municipal de Itaparica / Gratuito

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.