A fruta que ajuda a manter o coração forte e a pressão sob controle

A fruta é rica em propriedades benéficas para o organismo - Foto: Reprodução | Rede Amazônica

Poucas pessoas sabem, mas existem frutas que podem manter o coração forte e a pressão sob controle. Um dos exemplos é o jambo, que tem antioxidantes e nutrientes que ajudam na proteção dos vasos sanguíneos, com isso, prevenindo doenças cardiovasculares. A fruta é rica em propriedades benéficas para o organismo.

O consumo regular do jambo, que tem um sabor agradável, ajuda a reduzir inflamações do corpo e também atua no controle das taxas de colesterol, coisas fundamentais para a saúde do coração.

O jambo se destaca pela presença de flavonoides e antocianinas, substâncias antioxidantes que combatem os radicais livres e reduzem os danos causados pela oxidação celular.

Essas substâncias ajudam a preservar a integridade das paredes dos vasos sanguíneos, diminuindo o risco de obstruções e endurecimento arterial, que podem levar a infartos e outras complicações cardiovasculares.

Além disso, esses compostos atuam na redução de processos inflamatórios silenciosos que afetam o sistema vascular ao longo do tempo. Com a ingestão frequente da fruta, o organismo passa a se beneficiar de uma barreira natural contra o desgaste progressivo das artérias, o que resulta em melhor circulação, menor pressão sobre o coração e mais vitalidade.

Controle do colesterol

O jambo também conta com a presença de fibras solúveis, que ajudam a reduzir a absorção de gorduras no intestino e contribuem diretamente para o equilíbrio dos níveis de colesterol.

Ao inibir a captação do colesterol ruim (LDL) e favorecer o bom (HDL), essas fibras participam ativamente da manutenção de um perfil lipídico saudável. O consumo adequado de fibras tem impacto positivo no funcionamento do intestino, o que também interfere no metabolismo e no controle glicêmico.

Uma dieta rica em fibras como as do jambo é capaz de melhorar a digestão, prolongar a saciedade e reduzir o risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, que está intimamente ligada a doenças cardiovasculares.

Impacto positivo na saúde arterial

Como se não bastasse, o jambo também oferece boas quantidades de vitamina C, nutriente essencial para a proteção das células e o fortalecimento do sistema imunológico.

Essa vitamina atua no combate ao estresse oxidativo, prevenindo o envelhecimento precoce das células e protegendo os tecidos que compõem o sistema cardiovascular.

O potássio, outro componente presente na fruta, ajuda a manter a pressão arterial em níveis saudáveis ao equilibrar os efeitos do sódio no organismo. Esse mineral é fundamental para evitar a hipertensão, uma das principais causas de infarto.

O consumo do jambo também reduz processos inflamatórios sistêmicos e melhora a saúde intestinal, dois fatores diretamente ligados à produção de neurotransmissores que regulam o humor e o sono.