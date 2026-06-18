ALERTA
Anticoncepcionais podem aumentar a compulsão alimentar em mulheres
Um estudo associou o uso do medicamento ao distúrbio
As pílulas anticoncepcionais ganharam um novo efeito colateral para a lista. Usado para evitar gravidez indesejada e outras questões hormonais, o medicamento pode estar associado a um aumento da compulsão alimentar em algumas mulheres.
A informação foi divulgada em um estudo publicado nesta quarta-feira, 17, na revista JAMA Network Open. De acordo com pesquisadores da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, cerca de 422 mulheres foram analisadas.
As pacientes faziam o uso de anticoncepcionais orais combinados, que contêm versões sintéticas dos hormônios estrogênio e progesterona. Durante o período de análise, algumas delas apresentaram uma frequência de episódios de alimentação emocional.
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Elas anotaram seus hábitos de alimentação durante 49 dias consecutivos, onde também listaram os momentos de uso das pílulas hormonais ativas e de comprimidos placebos, sem hormônios.
Após a análise dos pesquisadores, os números evidenciaram que os episódios de alimentação emocional, e compulsão, foram mais frequentes durante o uso das pílulas ativas.
Entretanto, o resultado não afetou a eficácia dos anticoncepcionais, que continuam sendo considerados seguros para grande parte das usuárias e devem ser utilizados com a recomendação de ginecologistas.