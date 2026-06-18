Anticoncepcionais podem aumentar a compulsão alimentar em mulheres

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As pílulas anticoncepcionais ganharam um novo efeito colateral para a lista. Usado para evitar gravidez indesejada e outras questões hormonais, o medicamento pode estar associado a um aumento da compulsão alimentar em algumas mulheres.

A informação foi divulgada em um estudo publicado nesta quarta-feira, 17, na revista JAMA Network Open. De acordo com pesquisadores da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, cerca de 422 mulheres foram analisadas.

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As pacientes faziam o uso de anticoncepcionais orais combinados, que contêm versões sintéticas dos hormônios estrogênio e progesterona. Durante o período de análise, algumas delas apresentaram uma frequência de episódios de alimentação emocional.

Elas anotaram seus hábitos de alimentação durante 49 dias consecutivos, onde também listaram os momentos de uso das pílulas hormonais ativas e de comprimidos placebos, sem hormônios.

Após a análise dos pesquisadores, os números evidenciaram que os episódios de alimentação emocional, e compulsão, foram mais frequentes durante o uso das pílulas ativas.

Entretanto, o resultado não afetou a eficácia dos anticoncepcionais, que continuam sendo considerados seguros para grande parte das usuárias e devem ser utilizados com a recomendação de ginecologistas.