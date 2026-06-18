Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE

URGENTE!

Anvisa manda recolher remédio com fragmento de vidro

Decisão foi publicada nesta quinta-feira, 18, no Diário Oficial da União

Edvaldo Sales
Por
Decisão foi publicada nesta quinta-feira, 18, no Diário Oficial da União
Decisão foi publicada nesta quinta-feira, 18, no Diário Oficial da União - Foto: Reprodução | Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mandou recolher e suspender a comercialização, distribuição e uso de três lotes de medicamentos após a identificação de problemas de qualidade que podem representar risco aos pacientes.

Publicada nesta quinta-feira, 18, no Diário Oficial da União, a decisão atinge um lote do antibiótico Polycid, da União Química, um lote de fosfato de clindamicina, da Hypofarma, e um lote de soro fisiológico da Equiplex.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Polycid

No caso do Polycid, a própria fabricante iniciou um recolhimento voluntário após identificar a presença de um fragmento de vidro dentro de um frasco-ampola íntegro do medicamento.

A medida atinge o lote 2519879 do produto, utilizado em aplicações injetáveis.

Fosfato de clindamicina

Já a suspensão do lote 24101854 do fosfato de clindamicina, antibiótico injetável da Hypofarma, ocorreu após a confirmação de desvios de qualidade, incluindo solução com coloração amarelada, presença de corpos estranhos e precipitados dentro de ampolas lacradas.

Leia Também:

ECONOMIA

Anvisa mantém suspensão de lotes dos produtos Ypê; veja quais
Anvisa mantém suspensão de lotes dos produtos Ypê; veja quais imagem

DETERMINAÇÃO

Anvisa manda apreender lote de hormônio do crescimento falsificado
Anvisa manda apreender lote de hormônio do crescimento falsificado imagem

FISCALIZAÇÃO

Anvisa suspende fórmula infantil por falta de registro e riscos à saúde
Anvisa suspende fórmula infantil por falta de registro e riscos à saúde imagem

Soro fisiológico da Equiplex

Além disso, a agência determinou o recolhimento do lote 2513588 da Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio Equiplex, utilizada para administração intravenosa.

A resolução não detalha a natureza do desvio identificado, informando apenas que houve confirmação de não conformidade com as normas de fabricação.

A Anvisa proibiu, em todos os casos, a comercialização, distribuição e uso dos lotes afetados e determinou seu recolhimento do mercado.

Segundo a Hypofarma, a resolução “está sendo tratada em conformidade com os protocolos regulatórios aplicáveis e em alinhamento com a autoridade sanitária” e que “mantém colaboração integral com os órgãos competentes e segue adotando todas as medidas adequadas e cabíveis no âmbito de seus processos internos e regulatórios.”

Lotes afetados

  • Polycid (União Química) — lote 2519879
  • Fosfato de Clindamicina 150 mg/ml (Hypofarma) — lote 24101854
  • Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio Equiplex 9 mg/ml — lote 2513588

Riscos

Medicamentos injetáveis contaminados ou com partículas podem representar riscos graves, como reações adversas, inflamações, infecções e complicações decorrentes da introdução de materiais estranhos diretamente na corrente sanguínea.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

anvisa brasil

Relacionadas

Mais lidas