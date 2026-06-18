Anvisa manda recolher remédio com fragmento de vidro

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mandou recolher e suspender a comercialização, distribuição e uso de três lotes de medicamentos após a identificação de problemas de qualidade que podem representar risco aos pacientes.

Publicada nesta quinta-feira, 18, no Diário Oficial da União, a decisão atinge um lote do antibiótico Polycid, da União Química, um lote de fosfato de clindamicina, da Hypofarma, e um lote de soro fisiológico da Equiplex.

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Polycid

No caso do Polycid, a própria fabricante iniciou um recolhimento voluntário após identificar a presença de um fragmento de vidro dentro de um frasco-ampola íntegro do medicamento.

A medida atinge o lote 2519879 do produto, utilizado em aplicações injetáveis.

Fosfato de clindamicina

Já a suspensão do lote 24101854 do fosfato de clindamicina, antibiótico injetável da Hypofarma, ocorreu após a confirmação de desvios de qualidade, incluindo solução com coloração amarelada, presença de corpos estranhos e precipitados dentro de ampolas lacradas.

Soro fisiológico da Equiplex

Além disso, a agência determinou o recolhimento do lote 2513588 da Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio Equiplex, utilizada para administração intravenosa.

A resolução não detalha a natureza do desvio identificado, informando apenas que houve confirmação de não conformidade com as normas de fabricação.

A Anvisa proibiu, em todos os casos, a comercialização, distribuição e uso dos lotes afetados e determinou seu recolhimento do mercado.

Segundo a Hypofarma, a resolução “está sendo tratada em conformidade com os protocolos regulatórios aplicáveis e em alinhamento com a autoridade sanitária” e que “mantém colaboração integral com os órgãos competentes e segue adotando todas as medidas adequadas e cabíveis no âmbito de seus processos internos e regulatórios.”

Lotes afetados

Polycid (União Química) — lote 2519879

Fosfato de Clindamicina 150 mg/ml (Hypofarma) — lote 24101854

Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio Equiplex 9 mg/ml — lote 2513588

Riscos

Medicamentos injetáveis contaminados ou com partículas podem representar riscos graves, como reações adversas, inflamações, infecções e complicações decorrentes da introdução de materiais estranhos diretamente na corrente sanguínea.