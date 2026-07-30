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SAÚDE

Anvisa manda apreender lote de Mounjaro após identificar fraude

Agência também suspendeu produtos de uma farmácia de manipulação

Isabela Cardoso
Por
Medicamento Mounjaro
Medicamento Mounjaro - Foto: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado do medicamento Mounjaro após identificar a circulação de unidades irregulares no mercado.

A medida foi publicada nesta quinta-feira, 30, no Diário Oficial da União (DOU), e vale para produtos que apresentam uma combinação específica de lote e número de série.

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A decisão consta na Resolução nº 2.952/2026. Além da apreensão do lote falsificado do Mounjaro, a Anvisa também suspendeu a comercialização de produtos da Derme Ervas Farmácia de Manipulação Ltda.

Como identificar o lote falsificado do Mounjaro

Segundo a Anvisa, a própria fabricante, Eli Lilly do Brasil, comunicou a existência de unidades falsificadas utilizando um lote verdadeiro do medicamento.

O lote afetado é o D881474, mas os produtos irregulares apresentam o número de série 302199651396, considerado incompatível pela empresa.

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Por esse motivo, a agência determinou a apreensão de todas as unidades que apresentem exatamente essa combinação de lote e serial. Os medicamentos não podem ser distribuídos, comercializados nem utilizados.

O que fazer em caso de suspeita

A Anvisa orienta pacientes e profissionais de saúde a comprarem medicamentos apenas em farmácias regularizadas e sempre exigirem a nota fiscal da compra.

Também é importante verificar se o medicamento está na embalagem original, íntegra e sem sinais de violação.

Caso exista qualquer suspeita de falsificação, a recomendação é interromper imediatamente o uso do produto e entrar em contato com a fabricante para confirmar sua autenticidade antes de voltar a utilizá-lo.

Como evitar medicamentos falsificados

Para reduzir o risco de adquirir produtos irregulares, a Anvisa recomenda alguns cuidados:

  • Comprar medicamentos apenas em estabelecimentos autorizados;
  • Exigir a emissão da nota fiscal;
  • Conferir se a embalagem está completa e sem sinais de violação;
  • Desconfiar de preços muito abaixo dos praticados no mercado;
  • Procurar o fabricante em caso de dúvidas sobre a autenticidade do produto.

Segundo a agência, essas medidas ajudam a reduzir o risco de exposição a medicamentos falsificados, que podem comprometer a eficácia do tratamento e representar riscos à saúde.

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anvisa Mounjaro Saúde

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