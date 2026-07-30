SAÚDE
Anvisa manda apreender lote de Mounjaro após identificar fraude
Agência também suspendeu produtos de uma farmácia de manipulação
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado do medicamento Mounjaro após identificar a circulação de unidades irregulares no mercado.
A medida foi publicada nesta quinta-feira, 30, no Diário Oficial da União (DOU), e vale para produtos que apresentam uma combinação específica de lote e número de série.
A decisão consta na Resolução nº 2.952/2026. Além da apreensão do lote falsificado do Mounjaro, a Anvisa também suspendeu a comercialização de produtos da Derme Ervas Farmácia de Manipulação Ltda.
Como identificar o lote falsificado do Mounjaro
Segundo a Anvisa, a própria fabricante, Eli Lilly do Brasil, comunicou a existência de unidades falsificadas utilizando um lote verdadeiro do medicamento.
O lote afetado é o D881474, mas os produtos irregulares apresentam o número de série 302199651396, considerado incompatível pela empresa.
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Por esse motivo, a agência determinou a apreensão de todas as unidades que apresentem exatamente essa combinação de lote e serial. Os medicamentos não podem ser distribuídos, comercializados nem utilizados.
O que fazer em caso de suspeita
A Anvisa orienta pacientes e profissionais de saúde a comprarem medicamentos apenas em farmácias regularizadas e sempre exigirem a nota fiscal da compra.
Também é importante verificar se o medicamento está na embalagem original, íntegra e sem sinais de violação.
Caso exista qualquer suspeita de falsificação, a recomendação é interromper imediatamente o uso do produto e entrar em contato com a fabricante para confirmar sua autenticidade antes de voltar a utilizá-lo.
Como evitar medicamentos falsificados
Para reduzir o risco de adquirir produtos irregulares, a Anvisa recomenda alguns cuidados:
- Comprar medicamentos apenas em estabelecimentos autorizados;
- Exigir a emissão da nota fiscal;
- Conferir se a embalagem está completa e sem sinais de violação;
- Desconfiar de preços muito abaixo dos praticados no mercado;
- Procurar o fabricante em caso de dúvidas sobre a autenticidade do produto.
Segundo a agência, essas medidas ajudam a reduzir o risco de exposição a medicamentos falsificados, que podem comprometer a eficácia do tratamento e representar riscos à saúde.