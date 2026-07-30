Anvisa proíbe venda de remédio popular após suspeita de contaminação

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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento de um lote do medicamento Paramol (paracetamol) 750 mg após identificar comprimidos com suspeita de contaminação por mofo.



O medicamento é utilizado para aliviar dores leves a moderadas e reduzir a febre. A medida foi publicada nesta quinta-feira, 30 e é válida para apenas o lote de número 114053, na apresentação com 200 comprimidos, fabricados pela empresa Belfar Ltda.

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De acordo com o órgão, foi observado a presença de comprimidos com sujidade, cuja aparência parece com a contaminação por bolor (fungo), conhecido como mofo.

Por conta disso, a agência determinou o recolhimento, suspensão e a distribuição do lote em todas as unidades.

O que fazer com o medicamento?

O órgão orienta que as pessoas que possuírem uma unidade do lote 114053 do Paramol 750 mg interrompa o uso do medicamento imediatamente.

Além disso, é recomendado procurar orientação médica ou um farmacêutico para a substituição por outro medicamento adequado.

A Anvisa ainda conta que a medida foi adotada após a confirmação do desvio de qualidade, já que os comprimidos por contaminação de bolor descumprem as normas sanitárias.