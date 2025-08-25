SAÚDE
Anvisa veta suplementos alimentares: "Eventos adversos graves"
De acordo com a Anvisa, empresas utilizavam ingredientes não autorizados em seus suplementos alimentares
Por Redação
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da fabricação, importação, distribuição, comercialização, divulgação e uso de todos os produtos alimentícios das marcas Gold Labs e Nutrivalle. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 25.
De acordo com a Anvisa, as duas empresas utilizavam ingredientes não autorizados em seus suplementos alimentares e foram alvo de relatos de efeitos adversos graves. A proibição também foi motivada pela falta de registro sanitário, ausência de regularização junto ao órgão e desconhecimento das instalações onde os produtos eram fabricados.
Outras suspensões
Além das duas marcas, a agência também suspendeu suplementos de outras empresas. Entre os itens proibidos estão:
- Magnésio Dimalato
- Magnésio Quelato
- Expectos Mel
- Lipo Magre
- Max Beauty
- Gestlac
- Max Neural, fabricados pela Floral Ervas do Brasil, por atribuírem propriedades funcionais e terapêuticas sem comprovação científica.
Já a Goma Hidratada Ekobom, da Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves, foi incluída na lista após sinais de estufamento. Nesse caso, a própria empresa realizou o recolhimento voluntário do produto.
Venda irregular na internet
Mesmo com a proibição, itens das marcas Gold Labs e Nutrivalle continuam disponíveis em sites de comércio eletrônico. Segundo Renata de Araújo Ferreira, coordenadora de fiscalização da Anvisa, grande parte das denúncias recebidas pelo órgão está relacionada à venda online de suplementos irregulares e à propaganda enganosa.
“O comércio eletrônico é um ponto crítico, porque muitas empresas se aproveitam do ambiente digital para oferecer produtos clandestinos, sem registro e de origem duvidosa”, afirmou durante audiência na Câmara dos Deputados no último dia 19.
Para combater o problema, a agência tem recorrido ao uso de ferramentas de inteligência artificial, que já permitiram remover aproximadamente 60 mil anúncios de suplementos irregulares da internet.
