Anvisa veta suplementos alimentares: "Eventos adversos graves"

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 25 - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da fabricação, importação, distribuição, comercialização, divulgação e uso de todos os produtos alimentícios das marcas Gold Labs e Nutrivalle. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 25.

De acordo com a Anvisa, as duas empresas utilizavam ingredientes não autorizados em seus suplementos alimentares e foram alvo de relatos de efeitos adversos graves. A proibição também foi motivada pela falta de registro sanitário, ausência de regularização junto ao órgão e desconhecimento das instalações onde os produtos eram fabricados.

Outras suspensões

Além das duas marcas, a agência também suspendeu suplementos de outras empresas. Entre os itens proibidos estão:

Magnésio Dimalato

Magnésio Quelato

Expectos Mel

Lipo Magre

Max Beauty

Gestlac

Max Neural, fabricados pela Floral Ervas do Brasil, por atribuírem propriedades funcionais e terapêuticas sem comprovação científica.

Já a Goma Hidratada Ekobom, da Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves, foi incluída na lista após sinais de estufamento. Nesse caso, a própria empresa realizou o recolhimento voluntário do produto.

Venda irregular na internet

Mesmo com a proibição, itens das marcas Gold Labs e Nutrivalle continuam disponíveis em sites de comércio eletrônico. Segundo Renata de Araújo Ferreira, coordenadora de fiscalização da Anvisa, grande parte das denúncias recebidas pelo órgão está relacionada à venda online de suplementos irregulares e à propaganda enganosa.

“O comércio eletrônico é um ponto crítico, porque muitas empresas se aproveitam do ambiente digital para oferecer produtos clandestinos, sem registro e de origem duvidosa”, afirmou durante audiência na Câmara dos Deputados no último dia 19.

Para combater o problema, a agência tem recorrido ao uso de ferramentas de inteligência artificial, que já permitiram remover aproximadamente 60 mil anúncios de suplementos irregulares da internet.