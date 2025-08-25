Menu
SAÚDE
SAÚDE

Baixa testosterona: confira 7 sintomas que exigem atenção

Problema afeta de forma leve a moderada cerca de 25% dos homens

Redação

Por Redação

25/08/2025 - 7:38 h
Reconhecer os sintomas é essencial para buscar tratamento
A testosterona, produzida principalmente nos testículos, desempenha um papel vital na saúde masculina. Reconhecer os sintomas é essencial para buscar tratamento e recuperar a qualidade de vida. Esse hormônio, conhecido por sua ligação com a libido, também influencia diretamente no humor, energia, memória e composição corporal.

De acordo com o endocrinologista Dr. Igor Barcellos, ao portal Terra, os 7 principais sinais de que a testosterona pode estar abaixo do normal são:

  • Queda da libido
  • Cansaço excessivo
  • Redução da força física
  • Irritabilidade
  • Disfunção erétil
  • Acúmulo de gordura abdominal
  • Piora da memória

Importância do hormônio

Embora seja produzido tanto por homens quanto por mulheres, a testosterona baixa afeta de forma leve a moderada cerca de 25% dos homens, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

O Dr. Barcellos explica que a queda desse hormônio pode ter diferentes causas: envelhecimento, doenças crônicas, sedentarismo, obesidade ou uso de determinados medicamentos. Por isso, o diagnóstico médico é indispensável para identificar o problema e definir o tratamento adequado.

x