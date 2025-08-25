Baixa testosterona: confira 7 sintomas que exigem atenção

Reconhecer os sintomas é essencial para buscar tratamento - Foto: Freepik

A testosterona, produzida principalmente nos testículos, desempenha um papel vital na saúde masculina. Reconhecer os sintomas é essencial para buscar tratamento e recuperar a qualidade de vida. Esse hormônio, conhecido por sua ligação com a libido, também influencia diretamente no humor, energia, memória e composição corporal.

De acordo com o endocrinologista Dr. Igor Barcellos, ao portal Terra, os 7 principais sinais de que a testosterona pode estar abaixo do normal são:

Queda da libido

Cansaço excessivo

Redução da força física

Irritabilidade

Disfunção erétil

Acúmulo de gordura abdominal

Piora da memória

Importância do hormônio

Embora seja produzido tanto por homens quanto por mulheres, a testosterona baixa afeta de forma leve a moderada cerca de 25% dos homens, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

O Dr. Barcellos explica que a queda desse hormônio pode ter diferentes causas: envelhecimento, doenças crônicas, sedentarismo, obesidade ou uso de determinados medicamentos. Por isso, o diagnóstico médico é indispensável para identificar o problema e definir o tratamento adequado.