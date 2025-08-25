SAÚDE
Baixa testosterona: confira 7 sintomas que exigem atenção
Problema afeta de forma leve a moderada cerca de 25% dos homens
Por Redação
A testosterona, produzida principalmente nos testículos, desempenha um papel vital na saúde masculina. Reconhecer os sintomas é essencial para buscar tratamento e recuperar a qualidade de vida. Esse hormônio, conhecido por sua ligação com a libido, também influencia diretamente no humor, energia, memória e composição corporal.
De acordo com o endocrinologista Dr. Igor Barcellos, ao portal Terra, os 7 principais sinais de que a testosterona pode estar abaixo do normal são:
- Queda da libido
- Cansaço excessivo
- Redução da força física
- Irritabilidade
- Disfunção erétil
- Acúmulo de gordura abdominal
- Piora da memória
Leia Também:
Importância do hormônio
Embora seja produzido tanto por homens quanto por mulheres, a testosterona baixa afeta de forma leve a moderada cerca de 25% dos homens, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).
O Dr. Barcellos explica que a queda desse hormônio pode ter diferentes causas: envelhecimento, doenças crônicas, sedentarismo, obesidade ou uso de determinados medicamentos. Por isso, o diagnóstico médico é indispensável para identificar o problema e definir o tratamento adequado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes