Apenas 7% de pessoas com transtornos mentais recebem tratamento eficaz

Apenas 6,9% das pessoas com transtornos de saúde mental ou dependentes de álcool e outras drogas recebem tratamento eficaz para seus distúrbios. É o que mostra uma pesquisa feita pela University of British Columbia e pela Harvard Medical School.

O estudo 12 analisou dados de 56.927 participantes com 18 anos ou mais de 21 países, coletados ao longo de 19 anos (de 2001 a 2019). Para isso, foram utilizadas informações da World Mental Health Survey Initiative, projeto colaborativo da OMS (Organização Mundial da Saúde), da Universidade de Harvard e da Universidade de Michigan.

Segundo o estudo, a maior barreira para o tratamento eficaz é a dificuldade do próprio paciente em reconhecer que precisa de ajuda profissional. No entanto, mesmo aqueles que entram em contato com o sistema de saúde, muitas vezes, não recebem tratamento eficaz.

“Os dados desta pesquisa nos permitiram criar o único indicador de tratamento eficaz que existe para saúde mental e uso de substâncias”, diz o autor principal do estudo Daniel Vigo, professor associado do departamento de psiquiatria e escola de população e saúde pública da Universidade da Colúmbia Britânica, em comunicado à imprensa.

“Decisões políticas e decisões de alocação para financiamento devem ser guiadas por dados, e isso nem sempre foi o caso no reino da saúde mental e uso de substâncias”.