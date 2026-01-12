Botox anal? Conheça a técnica que pode aumentar o prazer sexual

Relaxamento muscular pode diminuir a dor e o desconforto - Foto: iStock

Comumente associada à estética, a toxina botulínica também tem aplicações médicas na coloproctologia — especialidade médica focada no estudo, diagnóstico e tratamento de doenças do cólon, reto e ânus.

O botox promove o relaxamento temporário do esfíncter anal, pode aliviar dores, auxiliar na cicatrização de fissuras e, em situações específicas, contribuir para mais conforto na relação sexual anal, sempre com avaliação e orientação médica.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como funciona a aplicação

O botox pode ser usado para relaxar o esfíncter anal excessivamente contraído, reduzindo dor e facilitando a cicatrização de fissuras. A toxina é aplicada em pontos específicos do músculo, promovendo relaxamento temporário e melhora da circulação local.

Além disso, em alguns casos, o relaxamento muscular pode diminuir a dor e o desconforto, ajudando no recondicionamento da prática. Importante ressaltar que é fundamental investigar a causa da dor, avaliar riscos e lembrar que lubrificação adequada, calma e respeito aos limites continuam sendo essenciais.

À coluna Pouca Vergonha, do Metrópoles, o coloproctologista Danilo Munhóz disse que a toxina botulínica é indicada principalmente quando há contração excessiva do esfíncter anal, situação comum em pacientes com fissura anal.

“Essa pequena rachadura no canal anal provoca dor intensa, especialmente ao evacuar, o que leva o músculo a se contrair ainda mais. O resultado é um ciclo de dor, diminuição da circulação local e dificuldade de cicatrização”, explica o profissional.

Injetada em pontos específicos do esfíncter anal interno, a substância promove um relaxamento temporário do músculo, reduz o espasmo e favorece a cicatrização. “O procedimento é minimamente invasivo, pode ser feito em consultório ou ambulatório e costuma ser associado a outras medidas, como ajustes intestinais, hidratação, consumo de fibras, banhos mornos e uso de pomadas”, explicou o médico.

O mesmo mecanismo ajuda a explicar por que algumas pessoas buscam o botox para aliviar dor ou desconforto durante o sexo anal. Em certos casos, a dor está relacionada à contração involuntária e persistente do esfíncter, influenciada por ansiedade, medo, experiências anteriores dolorosas, falta de preparo ou lubrificação inadequada.

Ao reduzir essa contração, a toxina pode facilitar o relaxamento e permitir uma adaptação mais confortável, sem promessas milagrosas e com acompanhamento profissional.

O profissional alertou que é essencial investigar a causa da dor antes de qualquer intervenção. Fissuras ativas, inflamações, infecções sexualmente transmissíveis, dermatites ou hemorroidas exigem tratamentos específicos.