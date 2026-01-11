O hábito de dois minutos que pode salvar você de um AVC

Saúde bucal pode ser aliada na prevenção de AVC - Foto: Reprodução/Freepik

O uso regular do fio dental pode trazer benefícios que vão além da saúde da boca. De acordo com uma pesquisa da American Heart Association (AHA) indica que esse hábito pode reduzir em até 44% o risco de Acidente Vascular Cerebral (AVC) do tipo cardioembólico.

Esse tipo de AVC ocorre quando coágulos formados no coração ou em grandes vasos se deslocam para o cérebro, interrompendo a circulação sanguínea.

O estudo aponta que pessoas com cuidados bucais consistentes apresentam menor risco de inflamações sistêmicas que favorecem a formação desses coágulos.

Qual é a conexão entre boca e coração?

Especialistas explicam que doenças gengivais podem desencadear inflamações que repercutem em outras partes do corpo.

Bactérias que se acumulam na boca podem alcançar a corrente sanguínea e afetar vasos e tecidos do sistema cardiovascular.

“As bactérias presentes no biofilme dental, principalmente quando já existe doença periodontal instalada, podem penetrar na corrente sanguínea e se alojar no coração, levando à arteriosclerose — acúmulo de depósitos nas artérias — e à endocardite infecciosa”, afirmou à CNN Brasil Gerdal Sousa, professor de Odontologia de uma universidade particular em Belo Horizonte.

Segundo ele, essas alterações estreitam as artérias, dificultam o fluxo sanguíneo e elevam o risco de ataques cardíacos e derrames.

O especialista acrescenta que microrganismos também podem ser aspirados e chegar aos pulmões, desencadeando pneumonias.

Uso de fio dental pode reduzir chance de AVC em até 44% | Foto: Reprodução/Freepik

Inflamação é o elo entre gengiva e AVC

Quando há inflamação gengival, o organismo libera proteína C-reativa, substância produzida pelo fígado e associada ao risco de doenças cardiovasculares.

A inflamação crônica da gengiva pode favorecer a arteriosclerose, processo que envolve o acúmulo de placas de gordura e inflamação nas artérias.

Com o tempo, essas placas podem obstruir vasos e causar complicações sérias como infarto e AVC.

“O estudo reforça o que os dentistas já sabem: a saúde da boca está diretamente ligada à saúde do corpo”, explicou à mesma publicação o periodontista Ricardo Chaguri.

“Cuidar bem dos dentes e da gengiva vai além da estética — é uma forma de prevenir doenças e manter o organismo em equilíbrio”, acrescentou.

Fio dental diário: quando e como usar

Os especialistas recomendam o uso do fio dental todos os dias, principalmente após a escovação noturna, para evitar o acúmulo de placa bacteriana e manter a gengiva livre de inflamações.

A técnica adequada consiste em movimentar o fio suavemente entre os dentes, contornando cada um deles, sem machucar o tecido gengival.

“É importante usar o fio dental sempre após as refeições e, especialmente, antes de dormir”, diz Gerdal.

“Durante a noite, a boca fica mais seca, o que reduz a proteção natural da saliva e favorece o surgimento de cáries e doença periodontal”, finaliza.