Brasil é o mais afetado pelo surto de dengue nas Américas, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta para o surto de dengue na região das Américas, com quase 3 milhões de casos suspeitos e confirmados desde o início do ano. Esse número já ultrapassou o total de casos notificados em 2022, que foi de 2,8 milhões. Os países mais afetados são Brasil, Peru e Bolívia.

Além disso, a taxa de letalidade da doença também é motivo de preocupação, com 1.302 óbitos registrados na região no mesmo período. Do total de casos, 1,3 milhão foram confirmados em laboratório, e 3,9 mil foram classificados como dengue grave.

O Brasil é o país mais afetado, com 2,3 milhões de notificações e mais de 1 milhão de casos confirmados, representando um aumento de 13% em comparação com o mesmo período do ano passado e de 73% em relação à média dos últimos cinco anos. Entre os casos confirmados, 1,2 mil foram classificados como dengue grave, e já foram registrados 769 óbitos apenas neste ano.

A dengue é mais comum em climas tropicais e subtropicais, sendo as regiões das Américas, Sudeste Asiático e Pacífico Ocidental as mais gravemente afetadas. Cerca de metade da população mundial está em risco de contrair dengue, com uma estimativa de 100 milhões a 400 milhões de infecções ocorrendo a cada ano.