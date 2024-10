Brasil integra ranking de países que mais usam camisinha

Pesquisa ouviu mais de 29 mil pessoas - Foto: Pixabay

O Brasil está entre os países que mais usam camisinha durante o sexo. Segundo um levantamento global feito pela Durex, o país ficou em 14º lugar com 32% das pessoas revelando que usaram o preservativo nos últimos 12 meses.

Outros países sul-americanos aparecem no ranking. Peru e México ficaram em 3º e 13º lugar com 41% e 33%, respectivamente.

Ainda de acordo com a pesquisa, realizada com mais de 29 mil pessoas em 36 países, apenas 15% dos britânicos disseram ter comprado camisinha no ano passado. Os Estados Unidos e a Austrália tiveram resultados semelhantes: 16% e 19%.

Já os Emirados Árabes Unidos se destacaram no sentido contrário: lá, 63% dos entrevistados disseram que compraram o preservativo recentemente. O final da lista é composto pelo Japão e a Holanda, com 12%.

A pesquisa da Durex descobriu que os motivos mais comuns para não usar preservativo incluem a percepção de falta de sensação — citada por 16% dos entrevistados — falta de espontaneidade do momento (14%) e a ideia de que eles podem acabar com o humor (13%).