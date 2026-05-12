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SAÚDE

Câncer de intestino: veja sintomas e formas de prevenção

Apresentador Chico Pinheiro revelou o diagnóstico da doença nesta segunda-feira, 11

Luiza Nascimento
Por

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Ilustrativa - Foto: Câmara Municipal de Afonso Claudio

O Brasil deve registrar 53.810 mil novos casos de câncer de intestino entre 2026 e 2028, segundo dados no Instituto Nacional de Câncer (Inca). Com diagnóstico recém-revelado, o jornalista Chico Pinheiro enfrenta a doença aos 72 anos, servindo de alerta para a população, sobretudo em relação ao diagnóstico precoce.

O portal A TARDE conversou com Julia Andrade, oncologista com foco em tumores gastrointestinais, que atua na clínica AMO, que explicou como prevenir e identificar a enfermidade.

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Segundo a médica, é necessário ter atenção especial a alguns sintomas, principalmente se eles forem recorrentes.

Atenção aos sintomas:

  • Mudança no hábito intestinal, como diarreia ou constipação persistente;
  • alteração no formato das fezes, especialmente quando ficam mais afiladas;
  • presença de sangue nas fezes;
  • dor abdominal;
  • sensação de evacuação incompleta;
  • anemia sem causa aparente;
  • perda de peso;
  • cansaço.

"É importante destacar, contudo, que nas fases iniciais e, portanto, com maior chance de cura, o câncer colorretal pode não causar sintomas, o que reforça a importância dos exames preventivos", disse Julia Andrade.

Diagnóstico precoce

Como toda doença, o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura e permite tratamentos menos agressivos. Segundo a oncologista, a colonoscopia, exame de imagem que permite a visualização do interior de todo o cólon, é um dos aliados contra esse tipo de câncer.

"Quando detectado precocemente, o câncer colorretal pode ser tratado por meio de procedimentos realizados durante a própria colonoscopia, evitando cirurgias maiores e reduzindo a necessidade de quimioterapia e radioterapia", explicou.

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Mudanças no estilo de vida

A especialista garante que a prevenção do câncer colorretal está diretamente relacionada a hábitos de vida saudáveis como:

  • Prática regular de atividade física;
  • manutenção do peso adequado;
  • alimentação rica em fibras, frutas, verduras e legumes

"Por outro lado, fatores como sedentarismo, obesidade, consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, embutidos e bebidas alcoólicas aumentam o risco de desenvolvimento do câncer colorretal", destaca Julia.

Principais exames

Além da colonoscopia, a retossigmoidoscopia também é um exame fundamental para a detecção do câncer colorretal. Eles permitem a visualização direta do intestino grosso e a identificação de pólipos ou tumores ainda em fases iniciais, possibilitando, inclusive, a retirada de lesões pré-cancerígenas, como os pólipos adenomatosos, prevenindo a evolução para o câncer.

"Além dos exames endoscópicos, o teste de sangue oculto nas fezes também pode ser utilizado como método de triagem, auxiliando na seleção de pacientes que necessitam de investigação complementar com colonoscopia", pontuou.

Aumento de casos

Segundo o Inca, o câncer de intestino é o tipo de tumor com maior projeção para o quinquênio 2026-2030, com aumento previsto em 10% entre as pessoas de 30 a 69 anos.

A oncologista Julia Andrade diz que o crescimento já tem sido notado por profissionais da área, e já é o segundo tipo mais frequente em homens e mulheres.

"Esse crescimento tem chamado atenção principalmente entre pessoas com menos de 50 anos. Acredita-se que esse aumento esteja relacionado, principalmente, a mudanças no estilo de vida das últimas décadas, como maior sedentarismo, pior padrão alimentar e aumento do consumo de produtos industrializados e ultraprocessados", finalizou.

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Tags:

Câncer câncer de intestino Saúde

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