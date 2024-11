Comportamento hostil e impulsivo em crianças, sinais de TOD, entenda

Terapias e cooperação entre familiares e escola são fundamentais para sucesso do tratamento de TOD - Foto: Rafael Martins/ Ag: A TARDE

Comportamento hostil, impulsivo, explosão de raiva e baixa tolerância em relação a figuras de autoridade como pais e professores são alguns dos sinais do Transtorno Opositivo Desafiador (TOD), um distúrbio comportamental que ocorre frequentemente com crianças e adolescentes.

Pouco conhecido, o TOD tem causas multifatoriais podendo ter influência da genética e fatores psicológicos e ambientais. De acordo com informações do Portal Catraca Livre, especialistas dizem que na maior parte dos quadros, o distúrbio está ligado a um contexto familiar.

Especialmente quando as crianças estão inseridas em um ambiente onde prevalecem conflitos e padrões de comportamento negativos ou onde faltam regras e limites claros, isso pode levar a um comportamento desafiador e de oposição.

Certas alterações no cérebro, particularmente nas áreas de regulação emocional e controle de impulsos, podem estar ligadas ao comportamento desafiador de oposição, afirmam pesquisadores.

A influência genética também é outro fator que evidencia como crianças cujos familiares apresentam ou demonstraram comportamentos semelhantes podem correr maior risco de desenvolver esses comportamentos.

A recusa em seguir instruções, teimosia, provocação e comportamentos desrespeitosos diante de instruções, regras e a dificuldade de lidar com rejeição, derrotas e frustrações em um geral, se persistente deve alertar os pais a procurarem atendimento psicológico.

A depender da gravidade e da intensidade dos sintomas, pode ser necessário consultar um psiquiatra para uso de medicação, principalmente em casos de ansiedade e depressão.

Além do mais, psicólogos ou psiquiatras aplicam questionários padronizados para avaliar o comportamento da criança e excluir outras possíveis causas de comportamento de oposição, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) ou outros distúrbios comportamentais.

Entre os tratamentos há o treinamento parental para auxiliar os parentes a usar estratégias para influenciar positivamente o comportamento de seus filhos, a terapia comportamental para sugerir que a criança aprenda comportamentos alternativos para lidar melhor com as frustrações.

A promoção de competências sociais, regulação emocional e resolução de problemas, além do apoio escolar oferecendo um comportamento positivo também fazem parte do tratamento para as crianças diagnosticadas com TOD, na medida em que a cooperação é fundamental para o sucesso do tratamento e no desenvolvimento da criança.