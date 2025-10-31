Menu
AMEAÇA?

Coronavírus inédito é descoberto em morcegos brasileiros

Essa descoberta, segundo os autores, pode indicar um processo natural de evolução viral

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

31/10/2025 - 18:31 h
Imagem ilustrativa da imagem Coronavírus inédito é descoberto em morcegos brasileiros
-

Pesquisadores descobriram um novo tipo de coronavírus em morcegos no Brasil, algo inédito no continente sul-americano. O vírus, batizado de BRZ batCoV, apresenta semelhanças genéticas com os agentes que causam a Covid-19 (Sars-CoV-2) e a Mers (Mers-CoV).

O estudo, conduzido por cientistas da Universidade de Osaka, no Japão, contou com a colaboração de uma equipe internacional de pesquisadores, incluindo brasileiros. Os resultados foram divulgados em pré-print na segunda-feira, 27.

As amostras do novo vírus foram encontradas em morcegos da espécie Pteronotus parnellii, conhecidos popularmente como “bigodudos”, comuns em diversas regiões da América Latina. Segundo a análise, o BRZ batCoV pertence à família dos betacoronavírus, a mesma do vírus da Covid-19 e da Mers.

Estrutura genética

Ao sequenciar o material genético, os cientistas observaram que o BRZ batCoV utiliza um mecanismo de entrada nas células humanas parecido com o do Sars-CoV-2, algo que nunca havia sido identificado em morcegos das Américas.

Essa descoberta, segundo os autores, pode indicar um processo natural de evolução viral em populações de morcegos.

Novo vírus não representa ameaça imediata

As análises mostraram que o BRZ batCoV é mais próximo do Mers-CoV, mas possui características suficientes para ser classificado como uma linhagem inédita.

Até o momento, não há evidências de que o vírus possa infectar humanos ou ser transmitido fora do ambiente dos morcegos. Mesmo assim, os pesquisadores reforçam a necessidade de monitoramento contínuo.

“Nosso estudo amplia a compreensão sobre a diversidade evolutiva e funcional dos coronavírus em morcegos, além de seu potencial de transmissão para humanos”, afirmam os autores no artigo.

Tags:

BRZ batCoV Coronavírus Mers-CoV Morcegos Pesquisa científica sars-cov-2

x