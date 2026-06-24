Cura para a paralisia? Gel experimental faz porcos com lesão medular voltarem a andar

Uma pesquisa recente, publicada no periódico PLOS One, aponta para uma nova fronteira na medicina regenerativa. Cientistas do Instituto Sklifosovsky de Medicina de Emergência, em Moscou, conseguiram reverter os efeitos de lesões medulares completas em porcos utilizando um gel experimental exclusivo. O estudo demonstrou que a substância é capaz de promover a reconexão de fibras nervosas rompidas, restaurando funções motoras que antes eram consideradas irreversíveis.

O método baseia-se em uma estratégia inspirada na natureza: os pesquisadores buscaram replicar mecanismos de regeneração observados em invertebrados, que conseguem unir tecidos nervosos naturalmente. A grande barreira para a cura de lesões medulares em mamíferos sempre foi a formação de cicatrizes no local do corte, que isolam as extremidades nervosas e impedem a passagem dos impulsos cerebrais. O novo gel atua como uma "ponte" física e química, preenchendo esse espaço e favorecendo a fusão dos tecidos.

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A ciência por trás do gel

A fórmula combina polietilenoglicol, um composto já consolidado em diversos protocolos médicos, com a quitosana, um polímero de origem natural. Juntos, esses elementos criam um ambiente propício para que as membranas nervosas voltem a se conectar.

No experimento, porcos da raça Mangalica Húngara tiveram a medula espinhal completamente seccionada. Enquanto o grupo de controle não apresentou sinais de recuperação, os animais que receberam a aplicação do gel mostraram melhorias impressionantes: em apenas 48 horas, recuperaram a sensibilidade; em cinco dias, voltaram a controlar a bexiga; e, após dois meses, já conseguiam caminhar sozinhos, utilizando os quatro membros.

Um vislumbre de esperança, com cautela

A análise histológica dos tecidos confirmou o sucesso da técnica: nos animais tratados, fibras nervosas atravessaram a zona da lesão, enquanto nos não tratados, observou-se apenas a formação de tecido cicatricial e degeneração nervosa. Os pesquisadores acreditam que o sucesso ocorreu tanto pela regeneração de novos axônios quanto pela fusão direta das fibras já existentes.

Embora o resultado seja um marco importante no estudo das lesões na medula, a equipe ressalta que a tecnologia ainda está em estágio inicial. "É um passo fundamental, mas cauteloso", reforçam os autores. O próximo desafio da ciência será validar a segurança e a eficácia dessa técnica em modelos animais mais complexos antes de cogitar qualquer ensaio clínico em seres humanos. Contudo, o estudo reacende a esperança de superar um dos desafios mais persistentes da neurologia moderna.