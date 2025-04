Dia do café: descubra 8 benefícios do consumo da bebida para saúde

Cafeína e outras substâncias da bebida podem contribuir para longevidade - Foto: Reprodução

Nesta segunda-feira, 14, é celebrado o Dia do Café, um dos grãos usados em uma das bebidas mais consumidas no dia a dia do brasileiro. O consumo da cafeína, e as demais substâncias presentes no café, na rotina de forma balanceada pode trazer uma série de benefícios à saúde para quem busca melhor qualidade de vida.

Veja quais benefícios do consumo da cafeína:

Melhora desempenho físico

O consumo de café aumenta a performance na prática de exercícios físicos, de acordo com estudos publicados no Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, que fez pesquisa com atletas, mostrou que a ingestão de 3 miligramas de cafeína (por quilo de peso) consumidos uma hora antes de uma atividade física é o ideal para melhorar a performance.

Auxilia na digestão

Outras substâncias presentes no café como os polifenóis e também a cafeína estimula a atividade digestiva e aumenta a produção de um hormônio chamado gastrina, que ativa o cólon (parte do intestino grosso) que melhora o funcionamento do intestino e pode facilitar a digestão para algumas pessoas.

Memória e Foco

O café pode trazer alguns benefícios em relação à saúde do cérebro, entre elas pode ajudar na melhora do foco e da memória. Segundo uma pesquisa publicada no periódico Nature Neuroscience, a cafeína pode melhorar a memória de longo prazo dos humanos.

Os testes mostraram uma melhora no desempenho dos participantes em atividades comportamentais 24 horas após o consumo da bebida.

Efeito anti-inflamatório

Um dos componentes da bebida, o ácido clorogênico é um antioxidante com efeito anti-inflamatório, dessa forma, a ação de combate a inflamação também está entre os benefícios do café.

Prevenção do câncer

O café também é um aliado na prevenção de alguns tipos de câncer, como os de mama, a próstata, os ovários e o cólon.

Isso porque uma quantidade relevante de antioxidantes, como o ácido clorogênico, além da cafeína, dos tocoferóis (vitamina E) e dos compostos fenólicos, protegem as células dos danos provocados pelos radicais livres.

Além do mais, as substâncias diminuem ainda a inflamação do organismo, os danos ao DNA e, portanto, a incidência de câncer.

Melhora sintomas respiratórios

Estudos da Universidade do Porto revelaram que pessoas que consomem café têm 30% menos chance, em média, de desenvolver sintomas como a asma, quando comparados a indivíduos que não consomem a bebida.

A pesquisa considera o consumo moderado de 50 a 300ml por dia o equivalente a 3 a 5 xícaras. A cafeína também tem tem efeito broncodilatador (auxilia na respiração) o que pode procporcionar a redução da fadiga dos músculos respiratórios e melhora da função pulmonar em até duas horas após o consumo. Os benefícios são a longo prazo.

Reduz chances de problemas cardiovasculares

A cafeína e os polifenóis, presentes no café também podem ajudar a benefícios para a saúde cardiovascular. Segundo estudo publicado pela Revista de Nutrição do Brasil, as propriedades antioxidantes da cafeína atuam na proteção do sistema cardiovascular.

Estudos indicam também uma redução de 10% a 15% nas chances de adquirir doenças cardiovasculares para quem consome de duas a três xícaras da bebida por dia.

Longevidade

O café pode contribuir para uma vida mais saudável, principalmente para pessoas com diabetes, e pode até reduzir os riscos de mortes precoce em adultos com a doença.

Em estudos publicados na revista científica BMJ, o consumo da bebida pode reduzir também em 25% as chances de morte prematura.

Em outra pesquisa da clínica do Baker Heart and Diabetes Institute e de eletrofisiologia do Alfred, Hospital em Melbourne, mostrou que o café moído pode reduzir o risco de morte em 27%.

Para ter os efeitos positivos do café para saúde, é necessário consumir de forma equilibrada. Em geral, a dose diária de cafeína recomendada para esses efeitos no organismo é de até 400 miligramas, quantidade equivalente a cerca de cinco xícaras pequenas.