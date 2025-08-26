Dia do cirurgião de quadril, profissão vital para qualidade de vida

Dia do Cirurgião de Quadril é celebrado no dia 29 de agosto - Foto: Divulgação

No próximo dia 29 de agosto, o Brasil celebrará o dia do cirurgião de quadril, data instituída pela Sociedade Brasileira do Quadril, SBQ, para dar o devido destaque a esses profissionais na qualidade de vida da população.

De acordo com o Sistema Único de Saúde, o SUS, aproximadamente são registrados 50,5 mil casos anuais de fratura de quadril, número que pode subir para 199 mil até 2050.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O quadril é uma das maiores e mais complexas articulações do corpo humano, sendo fundamental para a mobilidade e independência das pessoas.

Por isso, o trabalho do cirurgião em tratar lesões de quadril é essencial para a mobilidade e qualidade de vida da população.

“Os casos que envolvem o quadril geralmente exigem cirurgias de alta complexidade, que demandam preparo técnico rigoroso, conhecimento aprofundado e atualização constante”, explica Marcos Giordano, ortopedista e presidente da SBQ.

Homenagem programada

A data selecionada, 29 de agosto, não é algo casual, mas faz homenagem ao nascimento do inglês John Charnley, reconhecido mundialmente como o “pai da artroplastia moderna”.

Ele foi o pioneiro na área de prótese de quadril, revolucionando o tratamento das doenças articulares e estabelecendo bases para as técnicas avançadas utilizadas hoje.

Tal referência histórica reforça a “importância do conhecimento especializado e da inovação contínua na prática médica, elementos indispensáveis para o sucesso no tratamento cirúrgico do quadril”, de acordo com Giordano.

Por isso, valorizar o cirurgião do quadril é também reconhecer a urgência de melhorar o sistema de saúde. “A conscientização pública sobre o diagnóstico precoce e o tratamento adequado é fundamental. A cirurgia do quadril vai muito além do ato cirúrgico, pois é um pilar da saúde que sustenta a mobilidade e a autonomia da população”, observa Marcos Giordano, presidente da Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ).