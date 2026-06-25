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SAÚDE

Engolir chiclete faz mal? Veja a verdadadeira consequência da prática

Estudos mostram que o ato pode ser perigoso a longo prazo

Gustavo Nascimento
Por
Menina mascando chiclete
Menina mascando chiclete - Foto: Reprodução

O ato de mascar chiclete é cercado por diversos mitos, sobretudo em relação à possibilidade de engolir o doce, de forma que muitas pessoas acreditam que a goma gruda no estômago, a ponto de ficar lá por até sete anos. No entanto, a ciência traz alívio sobre esse tema.

Estudos mostram que engolir chiclete raramente causa problemas em adultos saudáveis, visto que o corpo humano possui um sistema digestivo eficiente, capaz de lidar com materiais difíceis de quebrar. No fim das contas, o processo de digestão do chiclete é igual ao de outros alimentos complexos.

O que realmente acontece durante a digestão?

O chiclete possui ingredientes sintéticos e resinas que o estômago não consegue dissolver, de forma que os ácidos gástricos quebram apenas os açúcares, os corantes e os aromatizantes.

A massa elástica que sobra nessa primeira etapa segue intacta para o intestino, onde os chamados movimentos peristálticos assumem o controle. Eles empurram o chiclete pelo trato intestinal com segurança. Em poucos dias, a goma sai nas fezes.

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Consequências de engolir grandes quantidades

No entanto, é preciso destacar que engolir uma goma por acidente não traz riscos, mas o hábito frequente exige muita atenção médica, já que engolir chiclete em excesso pode causar bloqueios intestinais graves. Isso é ainda mais perigoso para crianças pequenas.

A obstrução intestinal pode gerar dor abdominal intensa e muitos vômitos, além de prisão de ventre grave. Nessas situações, um médico deve ser consultado rapidamente.

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No fim das contas, a melhor opção é cuspir a goma e evitar acidentes.

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chiclete Digestão Intestino mitos Saúde

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