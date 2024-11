Estudo diz que garrafinha de água é mais suja que assentos sanitários

Garrafinha deve ser higienizada após o uso - Foto: Divulgação

O uso das garrafinhas de água esta cada vez mais comum e contribui para o aumento da hidratação. Porém, o utensílio pode se tornar perigoso se não higienizado corretamente, aumentando a proliferação de bactérias e o risco de contrair doenças.

Leia mais:

>> Médicos estão preocupados com pornografia e masturbação excessiva

>> Futuro da medicina no estado é discutido no Bahia Meeting Saúde

>> Bahia Meeting Saúde: "Conhecimento será multiplicado em todo estado"

Segundo um estudo da Water Filter Guru, as garrafinhas de água reutilizáveis apresentam, em média, 40.000 bactérias a mais do que um assento de vaso sanitário. Além do acúmulo de sujeira e resíduos, o ambiente em que as garrafas são deixadas pode contribuir para contaminações adicionais.

Para manter o uso das garrafinhas em segurança, é recomendada a higienização logo após o uso, focando tanto no interior quanto no bocal e nas áreas de enroscamento, onde o acúmulo de sujeira é mais provável. A limpeza deve ser feita com água e sabão neutro, e pode incluir o uso de água fervente para uma desinfecção mais completa.

Além da falta de higiene com as garrafinhas, o infectologista alerta para outras formas de contaminação. Entre elas, está o apoio de talheres em superfícies não higienizadas e também levar a mão não higienizada à boca.