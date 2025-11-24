Filho com micropênis? Pais apontam preocupação no assunto. diz estudo

Estudo aponta que pais se preocupam com tamanho dos pênis de seus filhos - Foto: Reprodução

Um estudo conduzido pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) mostrou que 24% dos pais acreditam que o tamanho do pênis de seus filhos estaria abaixo da média. O resultado da pesquisa foi apresentado durante o 40º Congresso Brasileiro de Urologia que aconteceu nos dias 13 e 14 de novembro.

A pesquisa aconteceu por conta da viralização de um vídeo nas redes sociais apontando que as crianças teriam micropênis e precisam de hormonioterapia. Porém, foi identificado pelos pesquisadores que, no geral, as medições feitas pelos cuidadores subestimam o cumprimento peniano em 2,5 a 3 centímetros.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outro dado relevante apontado pela pesquisa é que, quanto maior o peso, idade, circunferência abdominal da criança, maior a tendência dos pais avaliarem o pênis como menor do que realmente é. Todas as crianças avaliadas na pesquisa não apresentavam a condição de micropênis.

"Entre as conclusões do nosso estudo, podemos ressaltar que os responsáveis subestimar de forma significativa tanto o comprimento quanto o diâmetro/circunferência do pênis em relação ao exame objetivo do médico", afirma Veridiana Andrioli, membro do Departamento de Urologia Pediátrica da SBU e responsável pelo projeto de pesquisa que será publicado em breve.

Entenda a pesquisa

Participaram da pesquisa 99 pacientes. No atendimento, era pedido para que o responsável medisse o comprimento e diâmetro da genital da criança, e, em seguida, o mesmo procedimento era realizado por um médico.

Em médias aproximadas, a medida do comprimento realizada pelo responsável foi de 3,64 cm, enquanto a do médico registrou 6,18 cm, o que apresenta uma diferença de -2,63 cm.

Quando se preocupa com o desenvolvimento do pênis?

Segundo o endocrinologista pediátrico, MIguel Liberato, o desenvolvimento do pênis é feito em um processo gradual, que inicia ainda na gestação e se estende até o fim da puberdade

"Ao nascer, o pênis mede em média 3,7 cm. Ele cresce de forma diferente em cada fase do crescimento até os 18 anos, com picos mais evidentes na puberdade", explica. Somente no fim dessa fase é que órgão atinge o tamanho adulto.

“Do nascimento até aproximadamente os quatro anos há um desenvolvimento e aumento de tamanho de forma evidente do pênis. Porém, nessa idade , ele quase que estaciona o tamanho, com 6 - 7 cm, em média, e só volta a crescer de forma mais perceptível quando o menino entra na puberdade, por volta dos 12 anos", detalha. "Esse é um fato que naturalmente meninos de dez anos muitas vezes tem o tamanho do penis semelhante a meninos de cinco", explica o médico.

Ainda de acordo com o especialista, os pais só precisam começar a se preocupar caso o comprimento do pênis esteja muito abaixo do adequado para a idade, o que exige um estudo mais detalhado.

"Em alguns casos, podemos estar diante de um quadro de micropênis, que exige investigação hormonal e acompanhamento especializado", afirma.

Caso a condição seja confirmada, é possível tratá-la de forma adequada, e, ainda é importante que o diagnóstico seja precoce, e não aguardar a puberdade para dar início ao tratamento, visto que “ as chances de sucesso são maiores antes da puberdade", explica o especialista.

Como o tratamento é feito?

Em alguns casos, o uso de um medicamento específico pode estimular o crescimento peniano, porém a prescrição deve ser feita de forma criteriosa. "O objetivo não é apenas o tamanho, e sim garantir um desenvolvimento saudável, equilíbrio hormonal e autoestima", completa o especialista.