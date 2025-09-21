Menu
MAL SÚBITO

Jovem infarta durante partida de futsal e morre

Rapaz era estudante universitário e tinha 22 anos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

21/09/2025 - 19:47 h
Pedro ainda recebeu atendimento médico, mas não resistiu
Pedro ainda recebeu atendimento médico, mas não resistiu -

Um jovem, de 22 anos, morreu após sofrer um infarto fulminante enquanto participava de uma partida de futsal, nesse sábado, 20, em Piripiri, município localizado a 165 km de Teresina, no Piauí.

A vítima foi identificada como Pedro Viana, estudante universitário. O rapaz ainda recebeu atendimento de agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

A universidade onde Pedro estudava emitiu uma nota de pesar, expressando solidariedade à família: “Com pesar, prestamos nossas condolências à família do aluno Pedro Viana. Sua memória permanecerá viva entre nós”.

Sociedade Brasileira de Cardiologia

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) reconhece que algumas doenças cardíacas silenciosas, como a cardiomiopatia hipertrófica, podem causar morte súbita, especialmente em pessoas mais jovens. Muitos portadores dessa doença não apresentam sintomas, cerca de 90%.

Segundo a 1ª Diretriz Brasileira de Cardiomiopatia Hipertrófica, entre 30% e 40% dos portadores dessa doença correm risco de morte súbita, com maior prevalência de casos entre indivíduos com menos de 40 anos.

Além disso, a SBC aponta que há um aumento da mortalidade por doenças isquêmicas do coração, incluindo infarto entre mulheres jovens no Brasil. O documento “Posicionamento sobre Doença Isquêmica do Coração - A Mulher no Centro do Cuidado” traz dados mostrando que a mortalidade por infarto está crescendo nas mulheres entre 18 e 55 anos.

Esses achados sugerem que mesmo jovens, e sobretudo aqueles com fatores de risco cardiovascular, como hipertensão, obesidade, sedentarismo, histórico familiar, etc., precisam estar atentos a sinais de alerta cardíaco e buscar avaliação médica preventiva.

Embora a SBC não afirme exatamente que “todos jovens com atividade física têm alto risco”, ela enfatiza a importância da conscientização, do diagnóstico precoce e do uso adequado de exames quando existirem suspeitas ou histórico.

Sintomas infarto

    • Dor ou aperto no peito
    • Dor irradiando para braço esquerdo, pescoço, mandíbula ou costas
    • Falta de ar
    • Suor frio (sudorese)
    • Náuseas e vômitos
    • Tontura ou desmaio
    • Palidez
    • Palpitações ou batimentos cardíacos irregulares

x