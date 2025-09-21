MAL SÚBITO
Jovem infarta durante partida de futsal e morre
Rapaz era estudante universitário e tinha 22 anos
Por Andrêzza Moura
Um jovem, de 22 anos, morreu após sofrer um infarto fulminante enquanto participava de uma partida de futsal, nesse sábado, 20, em Piripiri, município localizado a 165 km de Teresina, no Piauí.
A vítima foi identificada como Pedro Viana, estudante universitário. O rapaz ainda recebeu atendimento de agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.
A universidade onde Pedro estudava emitiu uma nota de pesar, expressando solidariedade à família: “Com pesar, prestamos nossas condolências à família do aluno Pedro Viana. Sua memória permanecerá viva entre nós”.
Sociedade Brasileira de Cardiologia
A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) reconhece que algumas doenças cardíacas silenciosas, como a cardiomiopatia hipertrófica, podem causar morte súbita, especialmente em pessoas mais jovens. Muitos portadores dessa doença não apresentam sintomas, cerca de 90%.
Segundo a 1ª Diretriz Brasileira de Cardiomiopatia Hipertrófica, entre 30% e 40% dos portadores dessa doença correm risco de morte súbita, com maior prevalência de casos entre indivíduos com menos de 40 anos.
Além disso, a SBC aponta que há um aumento da mortalidade por doenças isquêmicas do coração, incluindo infarto entre mulheres jovens no Brasil. O documento “Posicionamento sobre Doença Isquêmica do Coração - A Mulher no Centro do Cuidado” traz dados mostrando que a mortalidade por infarto está crescendo nas mulheres entre 18 e 55 anos.
Esses achados sugerem que mesmo jovens, e sobretudo aqueles com fatores de risco cardiovascular, como hipertensão, obesidade, sedentarismo, histórico familiar, etc., precisam estar atentos a sinais de alerta cardíaco e buscar avaliação médica preventiva.
Embora a SBC não afirme exatamente que “todos jovens com atividade física têm alto risco”, ela enfatiza a importância da conscientização, do diagnóstico precoce e do uso adequado de exames quando existirem suspeitas ou histórico.
Sintomas infarto
- Dor ou aperto no peito
- Dor irradiando para braço esquerdo, pescoço, mandíbula ou costas
- Falta de ar
- Suor frio (sudorese)
- Náuseas e vômitos
- Tontura ou desmaio
- Palidez
- Palpitações ou batimentos cardíacos irregulares
