Mais Médicos cresce quase 50% na Bahia durante governo Lula

A Bahia é o terceiro estado com mais profissionais no Mais Médicos - Foto: Karina Zambrana | Ascom MS

O número de profissionais de Medicina atuando no programa “Mais Médicos” na Bahia cresceu 49,68% nos primeiros 18 meses de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conforme dados oficiais do Ministério da Saúde.

A quantidade de médicos vinculados ao programa no estado saltou de 1.421 no início de janeiro de 2023 para 2.127 ao final de junho de 2024, fazendo a Bahia ocupar o terceiro lugar no ranking dos estados em número de profissionais no Mais Médicos, atrás apenas de São Paulo (3.288) e Minas Gerais (2.219).

Ainda segundo os números do Ministério da Saúde, 95,1% dos médicos que atuam na Bahia pelo programa são brasileiros, enquanto 53,97% são mulheres. Se declaram pretos ou pardos, 51,48% dos profissionais, enquanto 38,65% são brancos. Os indígenas são apenas 10 entre trabalhadores do Mais Médicos no estado.

A maioria desses médicos integra equipes de Saúde da Família (2.093) e atuam em regiões de médio, alto ou muito alto Índice de Vulnerabilidade da Saúde (2.063).

