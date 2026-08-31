Meia de compressão: veja quando o uso exige avaliação médica

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A meia de compressão pode ajudar a reduzir o desconforto nas pernas após longos períodos em pé ou sentado, mas seu uso não é indicado da mesma forma para todas as pessoas.

Modelos de compressão mais leves podem ter finalidade preventiva, enquanto produtos destinados ao tratamento de doenças vasculares exigem avaliação médica.

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A diferença está principalmente na finalidade do produto e na existência de sinais que possam indicar algum problema circulatório. A orientação é do médico Celso Cintra, CEO da SIGVARIS GROUP para a América do Sul.

Quando a meia de compressão exige indicação médica?

Segundo Cintra, algumas meias disponíveis no mercado são desenvolvidas especificamente para tratar doenças e, nesses casos, a escolha do produto deve ser acompanhada por um profissional.

"Há meias no mercado que possuem a real necessidade de indicação médica, pois o objetivo delas é tratar patologias, ou seja, quando há um membro doente que precisa de um cuidado maior", explica.

Já os modelos preventivos utilizam níveis menores de compressão e são destinados ao uso cotidiano. Eles podem ser utilizados por pessoas que passam muito tempo sentadas ou em pé, por exemplo.

"Para evitar que o corpo chegue a um estado de doença, existe a linha preventiva. Nestes casos, a compressão é mais baixa, o produto é fácil de calçar e o uso diário proporciona muito conforto em qualquer atividade", afirma o médico.

Quais sinais indicam que é hora de procurar um médico?

O uso de uma meia de compressão não deve substituir a investigação de sintomas que possam estar relacionados a doenças vasculares.

De acordo com o especialista, cansaço nas pernas acompanhado de varizes, manchas ou edemas é um sinal para buscar avaliação profissional.

"A recomendação de procurar um médico se torna essencial quando surgem sinais de possíveis doenças vasculares nas pernas. Se o cansaço vier acompanhado de varizes ou outros sintomas, como manchas e edemas, a meia manterá a sua importância, mas o paciente precisará de um acompanhamento complementar", orienta.

A avaliação é especialmente relevante porque diferentes condições podem exigir níveis e tipos específicos de compressão.

Meia de compressão pode ser usada durante exercícios?

A prática esportiva é outro contexto em que as meias de compressão graduada podem ser utilizadas sem prescrição médica, segundo Cintra. O produto é usado principalmente por atletas profissionais e amadores que praticam modalidades como corrida e musculação.

Nesse caso, a proposta está relacionada à recuperação e ao desempenho durante a atividade física.

O médico também cita a propriocepção, capacidade de o cérebro identificar a posição do corpo e dos membros sem depender da visão, como um dos mecanismos envolvidos.

"Esse tipo de meia melhora de forma direta a precisão dos movimentos, o equilíbrio e a estabilidade. O atleta termina a atividade com um controle de ritmo superior, menos oscilação muscular e menor risco de quedas ou lesões", afirma.

A compressão, portanto, pode ter diferentes finalidades. Enquanto modelos preventivos são voltados ao conforto e à rotina, produtos terapêuticos devem ser escolhidos de acordo com a condição de saúde de cada paciente.